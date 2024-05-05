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5月熱唱／張學友再戰小巨蛋　還有許富凱、韋禮安和新好男孩的他

▲許富凱（左圖起）、張學友、韋禮安都在5月舉行演唱會。（圖／何樂音樂、環球音樂、IMC提供）
▲許富凱（左圖起）、張學友、韋禮安都在5月舉行演唱會。（圖／何樂音樂、環球音樂、IMC提供）

記者楊穎軒／綜合報導

5月份來到，本月演唱會多達17場，最受矚目的無非是「歌神」張學友睽違7年重返小巨蛋，已經62歲的他寶刀未老，將挑戰體力極限；韋禮安顧及南台灣粉絲，把去年的台北巡演搬到港都，這也是他出道17年，首次站上高雄巨蛋舞台，還有金曲台語歌王許富凱、「新好男孩」人氣成員尼克卡特（Nick Carter）等都將在本月開唱。

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去年6月初，香港天王張學友展開第10套世界巡演「張學友60+巡迴演唱會」，5月31日起至6月9日將來台北小巨蛋連唱6場，不忍沒搶到票的樂迷向隅，後續加開3場還是秒殺，歌神魅力可見一斑。5度攻蛋的張學友，樂壇生涯屢屢寫下驚人成績，他謙虛說道：「盡力做好每一場表演，每多做一場就代表有更多一點的支持，感謝大家對我的眷顧。」

▲張學友日前在武漢開唱。（圖／環球音樂提供）
▲張學友5月31日起在台北小巨蛋舉辦9場演唱會。（圖／環球音樂提供）
唱作才子韋禮安去年11月在小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見again」巡演，創下2場都秒殺的佳績，11日將唱進高雄巨蛋，將原汁原味的表演移師高雄，這半年交出新作〈我愛你對不起 謝謝你沒關係〉、〈Out Of Love〉的韋禮安，挑戰全新風格的同時，也不忘籌備高雄演唱會，他預告：「這一次高雄巨蛋，將跟大家非常近距離的接觸！」

▲韋禮安宣布台北返場演唱會加場。（圖／IMC提供）
▲韋禮安將台北小巨蛋原汁原味的表演移師高雄巨蛋。（圖／IMC提供）
台語小天王許富凱11日在高雄流行音樂中心舉行「拾歌-五木大学特修班」演唱會，他說當天演出是今年唯一一場個唱，沒有邀請嘉賓，要把時間好好留給歌迷，笑說乾媽王彩樺可能會到場支持，不排斥她突然衝上台當嘉賓。此外，「新好男孩」尼克卡特、美聲女伶周蕙、「情歌傳唱天后」李翊君、R&B舞王杜德偉、金曲台語歌王蕭煌奇、「鐵肺公主」戴愛玲都有專場演出。

▲許富凱即將在5月於高流開唱。（圖／何樂音樂提供）
▲許富凱5月11日於高流開唱，1人獨撐全場，沒有任何特別嘉賓。（圖／何樂音樂提供）
台灣5月各地演唱會資訊如下：

周蕙「25」台北演唱會
時間：5月4日 19:30
地點：台北流行音樂中心

黃玠「最好的朋友」演唱會
時間：5月5日 19:00
地點：Zepp New Taipei

PREP「新英倫的浪漫 PREP Live In Taipei」
時間：5月5日 20:00
地點：Legacy Taipei

蔡恩雨「未來雨宙」演唱會
時間：5月10日 19:30
地點：Legacy Taipei

許富凱「拾歌-五木大学特修班」演唱會
時間：5月11日 19:00
地點：高雄流行音樂中心

李翊君「蘇三@女神龍」演唱會
時間：5月11日 19:30
地點：Legacy Taipei

韋禮安「如果可以，我想和你明天再見again」演唱會
時間：5月11日 19:30
地點：高雄巨蛋

蕭煌奇「Good Show」新歌演唱會
時間：5月12日 17:00
地點：Legacy Taipei

Alice Phoebe Lou「Alice Phoebe Lou LIVE IN TAIPEI」
時間：5月15日 20:00
地點：The Wall Live House

戴愛玲「FOREVER 21」限定演唱會
時間：5月17日 19:30
地點：Zepp New Taipei

Nont Tanont「1​st ​Concert in Taipei」
時間：5月18日 18:30
地點：信義劇場Legacy MAX

杜德偉 「Get Up」世界巡迴演唱會2024 台北站
時間：5月18日 19:30
地點：台北小巨蛋

陳惠婷「the Huiting 王國 Darktopia」演場會 台北場
時間：5月19日 19:30
地點：台北三創Clapper Studio

JP Saxe「A Grey Area World Tour」
時間：5月23日 20:00
地點：Legacy Taipei

elijah woods「ilu 24/7, 365 tour」
時間：5月24日 20:00
地點：台北三創Clapper Studio

Nick Carter「Who I Am 2024 Tour in Taipei」
時間：5月30日 19:30
地點：Zepp New Taipei

張學友「張學友60＋巡迴演唱會」
時間：5月31日 19:30
地點：台北小巨蛋

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