5月熱唱／張學友再戰小巨蛋　還有許富凱、韋禮安和新好男孩的他

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唱作才子韋禮安去年11月在小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見again」巡演，創下2場都秒殺的佳績，11日將唱進高雄巨蛋，將原汁原味的表演移師高雄，這半年交出新作〈我愛你對不起 謝謝你沒關係〉、〈Out Of Love〉的韋禮安，挑戰全新風格的同時，也不忘籌備高雄演唱會，他預告：「這一次高雄巨蛋，將跟大家非常近距離的接觸！」
台語小天王許富凱11日在高雄流行音樂中心舉行「拾歌-五木大学特修班」演唱會，他說當天演出是今年唯一一場個唱，沒有邀請嘉賓，要把時間好好留給歌迷，笑說乾媽王彩樺可能會到場支持，不排斥她突然衝上台當嘉賓。此外，「新好男孩」尼克卡特、美聲女伶周蕙、「情歌傳唱天后」李翊君、R&B舞王杜德偉、金曲台語歌王蕭煌奇、「鐵肺公主」戴愛玲都有專場演出。
台灣5月各地演唱會資訊如下：
周蕙「25」台北演唱會
時間：5月4日 19:30
地點：台北流行音樂中心
黃玠「最好的朋友」演唱會
時間：5月5日 19:00
地點：Zepp New Taipei
PREP「新英倫的浪漫 PREP Live In Taipei」
時間：5月5日 20:00
地點：Legacy Taipei
蔡恩雨「未來雨宙」演唱會
時間：5月10日 19:30
地點：Legacy Taipei
許富凱「拾歌-五木大学特修班」演唱會
時間：5月11日 19:00
地點：高雄流行音樂中心
李翊君「蘇三@女神龍」演唱會
時間：5月11日 19:30
地點：Legacy Taipei
韋禮安「如果可以，我想和你明天再見again」演唱會
時間：5月11日 19:30
地點：高雄巨蛋
蕭煌奇「Good Show」新歌演唱會
時間：5月12日 17:00
地點：Legacy Taipei
Alice Phoebe Lou「Alice Phoebe Lou LIVE IN TAIPEI」
時間：5月15日 20:00
地點：The Wall Live House
戴愛玲「FOREVER 21」限定演唱會
時間：5月17日 19:30
地點：Zepp New Taipei
Nont Tanont「1st Concert in Taipei」
時間：5月18日 18:30
地點：信義劇場Legacy MAX
杜德偉 「Get Up」世界巡迴演唱會2024 台北站
時間：5月18日 19:30
地點：台北小巨蛋
陳惠婷「the Huiting 王國 Darktopia」演場會 台北場
時間：5月19日 19:30
地點：台北三創Clapper Studio
JP Saxe「A Grey Area World Tour」
時間：5月23日 20:00
地點：Legacy Taipei
elijah woods「ilu 24/7, 365 tour」
時間：5月24日 20:00
地點：台北三創Clapper Studio
Nick Carter「Who I Am 2024 Tour in Taipei」
時間：5月30日 19:30
地點：Zepp New Taipei
張學友「張學友60＋巡迴演唱會」
時間：5月31日 19:30
地點：台北小巨蛋
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