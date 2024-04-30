麻衣超羨慕台灣超市！點名「2商品」比日本讚：便宜又品質好
日籍藝人麻衣（佐藤麻衣）在2023年4月正式跟王泉仁離婚，並重返演藝圈，讓粉絲都相當期待她接下來會帶來什麼新作品。不過，因為麻衣的家人現在都還住在日本，她必須在台灣、日本兩邊跑，也因此發現了台灣與日本之間的差異。麻衣最近利用空檔跑去逛超市，意外發現台灣兩種商品「品質好又價格低」，比日本超市賣的還讚，讓她忍不住直呼：「真羨慕！」
記者洪生儒／綜合報導
麻衣近日透過社群發文透露，自己趁著工作空檔去逛了一趟超市，也把日本跟台灣的蔬果拿來做價格跟品質的比較，雖然目前日幣貶值有影響，不過有些商品在台灣相對賣得比較貴，麻衣表示：「水果是比日本便宜的，有機蔬菜是比日本便宜又品質好！真羨慕！」
此外，麻衣也透露：「也有買到懷念的零食、有機紅棗枸杞等，而且逛一半還看到了有點熟悉的泡麵！很久很久很久以前我好像有拍過這的廣告耶！」還逗趣的問網友們：「你（妳）記得 這廣告台詞嗎？能說出來就很厲害啦！但會曝光你的年紀了。」
不少網友看到麻衣的貼文之後，都紛紛留言表示：「等公車，哇哉！」、「永遠記得狗肉讓狗汁更好齁」、「我不說我不說（隱藏年紀」、「台詞我知道，哇哉！哇哉！溫攏碼哉！」、「歡迎回來台灣，這個泡麵很好吃！」。
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