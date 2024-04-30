期廉潔內政誠信社會！警政署保3總隊2大隊辦誠信倫理廉政反貪宣導
警政署保安警察第3總隊2大隊大隊長蔡明潭率員於今(30)日，到高雄市報關公會，進行企業誠信倫理及廉政反貪宣導，期能廉潔內政誠信社會。
記者黃守作／高雄報導
警政署保安警察第3總隊2大隊大隊長蔡明潭，是率督察員、分隊長等幹部，到高雄市報關公會進行反貪宣導，受到該公會理事長洪正隆，率理事蔡文正、王和貴、洪秋東、麥金順及總幹事王榮坤等人熱烈歡迎。
保安警察第3總隊2大隊大隊長蔡明潭表示，該大隊有鑑於廉能是政府的核心價值，貪腐足以摧毀政府的形象，因此，公務員應堅持廉潔，拒絕貪腐，乃到各單位進行宣導該單位反貪倡廉決心，將誠信清廉與公開透明等觀念，藉由宣導深化到公民意識，以收良好宣導之效，建立誠信廉能之機關形象。
蔡明潭說，現今人民法律素養提升，在行政機關所為外在的作為都要依法辦理，政府的公信力乃取決於民眾的信任，而保三總隊職司進口貨櫃安全檢查，更要依法規執行貨櫃檢查工作，此次到高雄市報關公會進行企業誠信倫理及廉政反貪宣導，也是將政府政令以實際宣導，來著重與社會團體的聯繫，並提升民眾對於反貪觀念之基本認知。
蔡明潭指出，此次活動，重點宣導公務員廉政倫理規範、獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法、法務部廉政署透明晶質獎，以及消費者保護(防詐、識詐、打詐)等警政相關議題，期能凝聚機關與民眾的廉潔意識，攜手共創廉潔社會。