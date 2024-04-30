藍提「凍漲電價」表決無法定效力 除議事阻撓對抗無他法
立法院院會今（30）日針對國民黨提案「停止調漲電價並檢討能源政策」上演表決大戰，表決結果出爐通過凍漲電價，也讓國民黨立委在議場開心高呼「凍漲電價，苦民所苦」，但隨後行政院對此表達遺憾，說明調整電價是不得不然，強調「政府依法須遵守電價審議結果並予執行」，意指調漲電價勢在必行。根據口袋國會說明，立法院一般提案決議，視為立院整體對一件事的看法，行政機關是否遵行，仍端看行政機關的自由意志，若不遵守立法院除利用未來議事阻撓外，「沒有其它對抗方式。」
記者陳威叡／台北報導
立法院會今日針對國民黨提案「停止調漲電價並檢討能源政策」上演表決大戰，表決結果出爐，出席109人、贊成59人、反對50人，院長韓國瑜宣布，本案照案通過，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計，維持供電穩定及台電公司正常營運。
藍白聯手讓「凍漲電價」提案通過，也讓國民黨立委在議場開心高呼「凍漲電價，苦民所苦」。但隨後行政院回應說明，對於立院決議表達遺憾之意，強調此次電價調整依《電業法》等完成相關審議機制，「政府依法須遵守電價審議結果並予執行。」為維持台電公司永續經營，以確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向之穩定發展，「電價調整實為不得不然。」
外界質疑為何表決通過調漲電價仍是勢在必行，口袋國會曾解釋立法院提案，說明一般提案通過與否，須經院會表決或朝野協商同意，因此一般提案決議，可視為立法院整體對一件事的看法。而行政機關是否遵行立法院決議，則端看行政機關的自由意志。
口袋國會指出，因行政機關會考量不遵行決議的政治後果，以及兩院未來關係與議事順暢等因素，故多半還是會遵照立法院決議。行政機關可自由選擇，但因一般提案有經過院會議決。若行政機關不遵守立法院議決，可能導致兩院關係僵化或未來議事和諧，故只要不是特別窒礙難行，行政機關多半會予以遵守。
口袋國會解釋，倘若行政機關不遵守立法院一般提案議決，「立法院除了利用未來議事予以阻撓外，亦沒有其它對抗方式。」