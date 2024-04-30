月配息ETF新兵報到！00944、00946完成募集成立　5/9掛牌上市

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同時，每年5月、11月重新審核成分股，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股。11月審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數，且當年度至少有2季EPS為正數條件，超前部屬具股息、股價成長潛力的科技股。
00946經理人洪祥益表示，AI領航科技發展，訂單回補庫存等效益持續發酵，台灣科技股挹注成長動能，包含晶片設計、先進製程、封裝、伺服器等商機可期，對科技企業獲利成長性與股息配發能力也有所助益。
除了00946外，00944預計在5/9掛牌，採取月配息，預計7月首次除息。野村投信表示，00946發行價為15元，投資門檻低，有助養成低價買、輕鬆存、每月領的無壓力投資哲學，滿足投資人追求成長與收益兼具的需求。
00944經理人林怡君表示，00944從篩選流程做出市場區隔，成為新一代高息股的投資新顯學。學術實證加上實質指數數據的雙重驗證下，兼具「趨勢動能」、「高息」是台灣少見的強勢高息股，全天候領漲抗跌特性，可望提高整體報酬，有效降低投資波動，同時有低重疊優勢，可讓投資人在獲取相關收益機會時，享有更高存股的CP值。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。