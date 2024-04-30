智慧通報系統奏效！高雄市區監理所由車輛定位系統查獲違規車輛

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劉育麟說，經透過智慧系統自動追蹤分析，鎖定這2部霸王車數日的行經停駛軌跡，乃於29日會同高市政府警察局在高雄地區查獲，並依道路交通管理處罰條例第12條第4項規定開單舉發，處新台幣3600元至10800元罰鍰。
劉育麟並說，此次查獲的2部逾檢註銷車輛中，第1部陳姓車主持有的自用小客車，是於112年11月初遭註銷號牌，目前仍有貸款設定未清償，約300筆違規未結，違規金額近17萬元，加上燃料費、違反稅費、強制險違規等近2萬元費用未繳清，且無投保強制汽車責任保險，並具多筆超速與1次酒駕紀錄。
而另一部力姓車主持有的自用小客車，是於111年11月初即遭註銷號牌，且該車主於108年持有至今，已有2次註銷號牌紀錄，並累積了1千多筆違規未結，違規金額近60萬元，再加上無投保強制汽車責任保險，另燃料費、違反稅費、強制險違規等近9萬元費用亦尚未結清，且具有2次酒駕紀錄。高雄市區監理所強調，車輛未經檢驗合格上路，且未投保強制險，無疑對道路交通安全是一大隱患。
劉育麟指出，欠繳稅費更是有違社會公平正義，高雄市區監理所為落實公路監理機關收繳霸王車號牌行動方案，乃跨域協力查緝註銷車輛，已是刻不容緩的首要目標。
劉育麟呼籲，請車主務必依行車執照上指定日期完成驗車，若車輛牌照遭註銷時，應儘速將號牌繳回公路監理機關，切勿使用註銷牌照行駛道路，以免受罰，另為加強維護用路安全，減少交通事故傷亡，日後也將持續攜手各相關單位加強查緝，請車主勿心存僥倖以身試法。