特企／【胡同裏燒肉】推出母親節女王套餐 寵愛媽媽的極致享受
在這個滿懷感恩的母親節，專注於提供頂級燒肉體驗的「胡同裏燒肉」餐廳，隆重推出母親節限定「女王套餐」，以濕式熟成和A5和牛尊寵每一位偉大的母親。作為一家寵物友善餐廳，「胡同裏燒肉」創辦人強調：”在5月這盛大的母親節節慶裏，「母親」的定義應該要更廣，不論是外婆或是阿嬤,兩個孩子的媽、毛小孩的媽，凡付出愛與辛勞的媽媽們，都應該稱為女王。”胡同裏燒肉不僅關心顧客的美食體驗，同時也非常重視家庭與團聚的共享時光。
這一次，「胡同裏燒肉」精心設計的母親節限定套餐，原價$16,540，現僅以$12,888的優惠價格呈獻。套餐中的星級食材包括令人垂涎的「A5和牛」以及多款精選「熟成系列」肉品，每一道菜品都將由職人精心料理，旨在為媽媽們提供一場味覺和視覺雙重盛宴。
「胡同裏燒肉」創始人表示：“我們相信，母親節是一個表達感激和愛的完美時刻。透過母親節限定「女王套餐」，我們希望能夠讓每位母親感受到來自家人的愛與尊重。選用頂級食材以及堅持職人桌邊全程幫烤，正是我們看待母親節這光輝5月中，對母親們的最高敬意。”
除了美味的食材，「胡同裏燒肉」還提供了溫馨舒適的用餐環境，讓全家人能夠沈靜在日式燒肉的氛圍中，並在這個特別的日子裡，享受難忘的家聚時光。更值得一提的是，作為寵物友善餐廳，「胡同裏燒肉」歡迎每位顧客攜帶寵物一同慶祝，共享這份特別的節日喜悅。
在這個母親節，選擇「胡同裏燒肉」的「母親節限定女王套餐」，為您的母親準備一場豪華的燒肉盛宴，用頂級的食材和貼心的服務，向她表達您無盡的感激和愛。
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