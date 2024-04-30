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行政院通過NCC委員人事案！提名翁柏宗續任接掌主委

▲行政院宣布提名NCC現任委員翁柏宗續任並接掌主委一職，將送至立院審議。（圖／記者許若茵攝）
▲行政院宣布提名NCC現任委員翁柏宗續任並接掌主委一職，將送至立院審議。（圖／記者許若茵攝）

記者陳威叡／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）共有7位委員，其中人任期將於今年7月31日屆滿，行政院依法應於委員任滿3個月前辦理提名作業，宣布現任委員翁柏宗續任接掌主委一職，其餘3人新任分別是陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉，盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

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行政院表示，通傳會4位委員（含主委及副主委）任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送立法院審查。

政院說明，本次通傳會委員提名，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員翁柏宗為續任；陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任，並指定委員翁柏宗為主委，陳炳宏為副主委，任期均自8月1日起至2028年7月31日止，上開被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

行政院說明，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合《國家通訊傳播委員會組織法》及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

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