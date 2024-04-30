涉徐巧芯大姑詐騙案　民進黨中評會開除林于倫黨籍

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉夫杜秉澄及劉的友人林于倫，因替詐騙集團洗錢遭收押，引發社會關注，民進黨中評會今（30）日開會，無異議開除擁有民進黨黨籍的林于倫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 檢警偵辦詐騙案，查出男子林于倫疑成立人頭公司，帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻使用，不法金流高達新台幣2700萬餘元，涉及詐欺、洗錢等罪，檢方聲押3人獲准。由於林于倫曾於2022年透過線上申請加入民進黨，民進黨中評會今開會，決議將林于倫除名。中評會主委賴瑞隆指出，今天有通過幾地方黨部送上來的除名案，包含林于倫涉及詐騙案被收押，損及民進黨的形象和名譽，因此把他開除。賴瑞隆提到，據媒體報導，林于倫似乎在線上申請加入民進黨後，還配合國民黨人士攻擊執政黨，且林于倫入黨途徑與先前也曾加入民進黨的「Lin bay好油」版主林裕紘途徑相同，中常會日前開會時曾針對此狀況討論，請組織部思考是否有更周延的入黨申請辦法。徐巧芯丈夫找羅律師？溫朗東爆背景：事情大條、這連連看精不精彩林于倫曾幫打選戰？徐巧芯喊「從不認識」：事實就踢爆誰管姓名徐巧芯被爆剪音檔助大姑 民進黨：誠信受質疑「車翻了好幾次」找到了！網攻來自社頭公共電腦 徐巧芯：圖書館不該變網軍發源地