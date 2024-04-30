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電價該不該立即凍漲？工商大老點出「關鍵問題」朝野皆須共同面對

▲立法院今（30）日通過「凍漲電價」決議。（圖／記者葉政勳攝）
▲立法院今（30）日通過「凍漲電價」決議。（圖／記者葉政勳攝）

記者鄭妤安/台北報導

立法院今（30）日通過決議「凍漲電價」，工商界大老許舒博認為，纏也應共同面對國家能源短缺問題，而非各自堅持「這個不要、那個不要」，無論是電價、能源配比等都應存在討論空間；工總則表示，比起電價，「供電穩定」才是重中之重。

立法院今日針對「停止調漲電價並檢討能源政策」進行朝野協商未果，緊接著在院會上演表決大戰，針對國民黨提案「停止調漲電價並檢討能源政策」進行投票，表決結果出爐，出席109人、贊成59人、反對50人。院長韓國瑜宣布，本案照案通過，「立即停止調漲電價」，並要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計，維持供電穩定及台電公司正常營運。

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外界好奇，電價到底會不會立即凍漲？對此，經濟部僅表示目前電價審議機制，是依照2015年立法院決議訂定電價公式，而且後續已經「寫入法律」、依照電業法49條辦理，經濟部尊重國會的決議跟關切，但無論是經濟部或台電，都必須依法守法執行業務，遵守目前電價審議機制的結果。

工商界大老、商總理事長許舒博指出，立法院通過「凍漲電價」決議，不屬於法律，行政部門認為電價調漲是根據電業法修訂，故只能跟著電業法執行。主決議不能違反法律，但對行政部門具約束力，此決議相對的是在要求行政部門就能源配比、發電比例、成本等問題進行改善，同時，台電、經濟部勢必須向立法院提出說明，申請覆議，故此舉對行政部門來說確實存在壓力。

許舒博提出看法，他表示，台灣是個海島，並沒有足夠的能源負擔整體發電，需靠外來供應，這是朝野共同要去面對的問題，能源配比、要用什麼發電等應存在討論空間，「非核家園等等，不要是鐵板一塊，什麼都不能動」，雖貴為執政黨，但民意機關即立法院，多數已要求做出改變時，應多多聽取各方意見，正視議題，「整個國家得共同承擔！」

另外，許舒博也提及，「電價凍漲」一事對台電來說是雪上加霜，最近一次的電價調漲事實上對960萬戶店家以及基本家庭用戶不構成太大的影響，若現在凍漲，反而是讓用電大戶受惠。他強調，此決議通過是好事，但須經過討論，不是決議通過之後，立即停止電價調漲，無論朝野，能源政策都應共同面對，一昧的堅持「這個不要、那個不要」，無法解決國家能源短缺的問題。

工總則表示，電價已連續調漲幾次，上調結果必定會使企業成本增加，產業界為此承受蠻大的壓力，國際競爭依然強勁，故若「電價凍漲」，也能好好喘一口氣。不過，比起電價，產業界更在乎未來供電穩定。

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