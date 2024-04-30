6位神戶甜點大師客座台北美福　Pierre Hermé母親節蛋糕賣1500顆

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台北美福飯店提到，此次與6位神戶來的甜點大師合作，而第一週抵台的甜點大師，是在神戶當地享有盛名的高杉良和，身為日本洋菓子界指標性名師，曾榮獲「神戶達人」的殊榮，秉持傳遞正統法式甜點的美味，與法國飲食文化精粹的理念，創作無數經典，並肩負傳承使命。
此次帶來他的招牌甜點草莓奶油蛋糕，是以杏仁蛋糕、新鮮切片草莓及使用日本鮮奶油製成的香緹並混合草莓醬層層交疊，頂部再鋪上草莓及開心果碎，是款讓人品嘗後大喊幸福的美味蛋糕。還有西西里開心果蛋糕，以菸捲麵糊製成的外型，搭配開心果及牛奶巧克力慕斯，杏仁海綿蛋糕裡嘗得到使用法國法芙娜巧克力製作成的巧克力脆片，帶來驚喜口感。
至於擁有神戶大師、神戶名匠等封號的福原敏晃，是「神戶西式糕點Bock Sun」代表，開業迄今已滿60年。福原敏晃主廚身為第二代，延續父親嚴選食材的理念，將其製成日本（關西）風格，創造出神戶獨有的口味，被日本厚生勞動省認定為現代名匠，目前在神戶地區開設多家分店，深受消費者的喜愛。此次帶來造型仿真的蘋果蛋糕及雙層乳酪柑橘蛋糕，並安排2020年加入Bock Sun的甜點新秀松下佑己客座美福。
也有榮獲德國Inter Gastra 78 Stuttgart金牌和世界蛋糕展金牌等榮譽的井谷真一大師，也是第一屆的神戶甜點大師，2020年被日本內閣府授予瑞寶單光勳章。此次來台帶來源自奧地利及法國的甜點，維也納主教蛋糕黃白相間搭配，就像天主教樞機法衣的顏色，又稱樞機卿，使用動物鮮奶油製成的內餡，搭配蛋白酥的酥鬆口感，以及海綿蛋糕的柔軟，創造層次豐富的口感，井谷主廚搭配新鮮草莓，增添果香。另一款栗子蛋糕，是以栗子幕斯、巧克力蛋糕及奶油香緹搭配而成。蛋糕外層呈現琥珀色，是選用多款堅果製作而成，一口咬下可品嘗到栗子獨有的風味。
這次來客座的主廚中，有三位曾於七年前快閃美福，其中一位是屢獲神戶甜點大賞的西川健司主廚；還有田中哲人主廚，他以牛奶製作成煉乳奶油醬在烘焙界打響名號。來自神戶的六位甜點大師即日起輪流客座台北美福，想吃到日本職人的限定神作甜點，在Moment café & bakery、彩匯自助餐廳與宴會廳，將輪番推出。
至於台北晶華酒店，今年母親節蛋糕也是與知名國際大師Pierre Hermé合作。Pierre Hermé最為人所知的拿手糕點就是有著「少女酥胸」美譽的法式甜品「馬卡龍」，在Pierre Hermé精湛廚藝的演繹之下，這款原本就廣受歡迎的甜點更是紅遍全球，而在口味多元的各式「馬卡龍」當中，以天然大馬士革玫瑰香氣的杏仁蛋白餅夾著新鮮覆盆莓及香甜荔枝、名為「Ispahan」的品項更是經典，Pierre Hermé獨家創作出的特殊風味，平衡酸甜香、酥脆軟的滋味與口感，世界甜點界至今無人能及。
迎接母親節，台北晶華酒店邀請到來自法國巴黎的傳奇甜點大師Pierre Hermé，限量推出全台獨賣的經典之作「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，透過玫瑰、覆盆莓與荔枝融合的高雅滋味，與親愛的家人們歡度佳節。「ISPAHAN 心型馬卡龍蛋糕」8吋售價2,980元，即日起於「晶華美食到你家」（按此）開放預購，下載「晶華會」APP成為會員再享現折400元，每組優惠價2,580元的限定禮遇。根據晶華酒店透露，目前開賣近兩週，已銷售破1500顆。