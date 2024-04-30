手搖飲店不只能外帶 歡迎來「座」成為升級新趨勢

迎接酷夏手搖飲龐大商機，馬祖奶茶與茶湯會不約而同展店且轉型。標榜嚼感系奶茶專賣店的馬祖奶茶，首家升級版旗艦店插旗台中北平商圈，開幕首日邀請猛男擔任一日店長，同時免費招待200杯茶飲，吸引大批排隊人潮。茶湯會升級版─未來概念店，空間設計以新禪風Zen為主題，不同於外帶手搖飲，增加輕食及內用餐飲空間，歡迎入內享受咖啡廳的chill氛圍。
記者金武鳯/台中報導
馬祖奶茶是三食六島餐飲加盟集團旗下品牌，全台擁有23家門市。創辦人李德愛表示，馬祖奶茶品牌升級，要從軟體到硬體都要讓消費者「有感」，包括門市採簡約質感風格設計，以品牌藍色與米色為主色系，寬敞舒適店型，白色系點餐吧台，同時結合了休憩空間，購買手搖飲不再只能帶走喝，「休息一下，加滿料再出發」，將成為手搖飲店轉型新趨勢。
馬祖奶茶獨創「嚼料系」，例如首創將貴妃級的海燕窩加入飲品中，由海洋中的珊瑚草萃取而成，零脂肪零膽固醇，滑嫩順口。開幕首日，擔任一日店長的猛男佑佑，現場與民眾共同調製海燕窩奶茶後，坦稱自己喝飲料最愛加料，海燕窩低脂又有嚼感，對於要維持身材他是首選。5月份歡慶母親節，馬祖奶茶旗艦店推出「週週指定飲品，加10元多一杯」好康優惠，5月6日至31日 Google五星好評，即可享指定飲品加10元多一杯優惠。
茶湯會未來概念店以「新禪風Zen」主題進行空間設計，並規劃座位區，餐飲方面除了焙茶、咖啡凍系列新品，首度推出玫瑰乳酪貝果、雞胸肉蜂蜜芥末貝果、雞胸肉咖哩乳酪捲餅等手作輕食，打造不同於外帶手搖飲，擁有咖啡廳chill氛圍的舒適餐飲空間。
首家未來概念店5月2日開幕，一連三天開幕期間，指定商品第二件10元（指定時段）、消費滿128元贈送手機支架鑰匙圈等優惠活動。此外茶湯會和同集團品牌春水堂，聯手在今日國際珍奶日宣佈，與瑪利亞基金會攜手公益合作「穿好襪，做好事」，共同推出兩款珍珠奶茶「聯名快樂襪」4千雙，5月1日起分別於茶湯會及春水堂門市加購價100元。