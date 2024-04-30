藍提案「凍漲電價」通過 律師酸：要不決議國稅局今年不課稅？
立法院院會今（30）日針對國民黨提案「停止調漲電價並檢討能源政策」上演表決大戰，表決結果出爐通過凍漲電價，對此律師林智群提及兩重點，首先是調整電價是行政權的領域，其次是是否調漲是根據《電業法》與專家會議，不是立院「憑感覺」說了算，最後狠酸是否決議通過要求國稅局今年不能課稅，或規定大安區房子不能賣超過2000萬元，「反正立法院就跟皇帝一樣，還有什麼不能做的？」
記者陳威叡／台北報導
對於立法院針對國民黨提案「停止調漲電價並檢討能源政策」上演表決大戰，最終藍白以人數優勢通過。林智群指出這件事情有兩個重點，首先是否調整電價，是行政權的領域，但立法院現在手伸得很長，不但要當法官（司法權），還想要監察院的調查權，現在又想干預行政權。立法院亂搞之下，台電倒了結果又可以怪行政院，這樣不是權責不符嗎？既然是民進黨執政，就不應該用立法院亂干預行政權，不然政策失敗，算誰的？
其次，電價是否調漲，是根據《電業法》第49條及子法，是要經過專家會議討論通過，不是立法院「憑感覺」說了算，不然5月到了，立法院要不要通過決議，要求國稅局今年不能課稅，全台灣稅務大赦一年呢？或立法規定大安區房子不能賣超過2000萬元？「反正立法院就跟皇帝一樣，還有什麼不能做的？」