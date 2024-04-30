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木村光希裸身激吻71歲男星！破尺度畫面瘋傳　日影迷反應曝光

▲木村光希拍攝冰島電影《Touch》，挑戰和71歲冰島男星Egill Olafsson演出激情戲。（圖／翻攝自木村光希IG）
▲木村光希拍攝冰島電影《Touch》，挑戰和71歲冰島男星Egill Olafsson演出激情戲。（圖／翻攝自木村光希IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

日本男神的21歲小女兒木村光希（Koki）2022年首度跨足大螢幕，演出電影《牛首村》，如今更進軍國際影壇，拍攝冰島電影《Touch》，挑戰和71歲冰島男星Egill Olafsson演出激情戲，消息曝光後，在日網上卻沒什麼討論度。

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▲木村光希活躍時尚圈。（圖／木村光希IG）
▲木村光希活躍時尚圈，2022年首度跨足大螢幕。（圖／木村光希IG）
綜合日媒報導，《Touch》是由冰島導演Baltasar Kormákur執導，劇情講述在英國日本餐廳打工過的冰島男子，他為了尋找50年前失蹤的日本女友，因此展開一段旅程，因此雖然是冰島電影，但片中有不少日籍演員，包括本木雅弘、木村光希等人，其中木村光希飾演男主角年少時的情人。

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▲木村光希在片中和男主角有不少親密戲。（圖／翻攝自Focus Features YouTube）
木村光希在片中以流暢英文演出，和男主角有不少親密戲，包括接吻、在床上相擁裸身相擁等畫面，有突破性的演出，原以為會受到熱烈討論，然而在日網的反應卻十分平淡，有電影媒體人分析，很可能是因為該片目前只有確定在冰島、美國上映，其他地方都還沒有計劃，才會無法引發討論。

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▲木村光希進軍國際。（圖／翻攝自Focus Features YouTube）
事實上，木村光希為男神木村拓哉、女神工藤靜香的女兒，擁有一張神似爸爸的時尚臉，她15歲就在時尚圈正式出道，成為各大知名品牌的推廣大使，儘管面對很多負面評論，她仍不受影響，接下來還將接拍好萊塢驚悚片《Tornado》，積極拓展海外知名度，朝著國際發展。

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