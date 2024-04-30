大谷翔平帶來1000億日幣效益驚人！日商化妝品KOSE也宣佈簽約道奇

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大谷翔平今年在道奇隊雖然一度受到水原一平翻譯涉賭的案件影響，讓他差點連比賽都不能打，但還好大谷也全身而退，證明他也只是「受害者」，但大谷今年專心當打者，令人期待他打擊會有更多機會。
大谷代言比薪資還高！
大谷帶來的廣告效益驚人，目前來看，東洋輪胎、大創、ANA航空公司等都願意跟道奇隊簽約，過去大谷在天使隊，也吸引TOYOTA、養樂多、日本電子等公司贊助，他在加州的知名度高，日本企業也多，可說是最佳廣告代言人。
日本高絲化妝品（KOSE）自 1946 年，專注於向廣大客戶生產和研發日常化妝品，在日本、亞洲都是算十分有名的品牌，加上代言者都是知名藝人跟運動員，羽生結弦、日劇女神新垣結衣也是代言人，近年來大谷擔任代言獲好評，女性化妝品市場，難得有大谷這樣的男性代言人。
以今年大谷的代言來看，他不但拿下伊藤園的產品代言，加上過去就有的手錶SEIKO代言等，大谷還代言運動科技廠牌RASPARADO、KONAMI、保時捷、New Balance、BOSS等廠商，預計這些廠商也會製作相關大谷紀念品或支持道奇隊。
此外，大谷也在夏威夷置產，還有提供海外留學機會，都是代言廠商送給他的「贊助金」，大谷有機會持續創造更多收益，也讓場內外球迷感受到大谷熱潮。
大谷翔平薪資有多高？
大谷在2022年光是代言收入就為他賺進了2000萬美元(約台幣6.4億元)，2023年他的代言更是一舉突破6500萬美元（約19.73億元台幣），今年大谷不用靠200萬美元的「年薪」，而是他的代言跟收入高達7000萬（約21億台幣），已經是棒球界最高薪。
《今日美國》記者Bob Nightengale強調：「今天又跟日本廠商簽約了！」球迷也回應：「果然是大谷效應」、「7億元真的很多」。
今年道奇隊日本贊助商：
ANA
TOYO TIRE
興和
大創
日本管材中心
KOSE
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