立院凍漲電價表決通過！行政院表達遺憾：仍將依法執行電價調漲

人物／連兩次表決出包！吳秉叡挺一例一休　曾嗆「別投民進黨」

▲吳秉叡是蘇貞昌子弟兵，是蘇系的大師兄。（圖／取自吳秉叡臉書）
▲吳秉叡是蘇貞昌子弟兵，是蘇系的大師兄。（圖／取自吳秉叡臉書）

記者何哲欣／台北報導

立法院昨表決大戰，藍白聯手表決勝出，通過決議建請台電凍漲電價。但民進黨立委吳秉叡繼上次表決大戰誤投票支持國民黨後，昨又被點名人不在議場卻有人代投。吳秉叡是蘇系大師兄，本屆也是第五屆立委，但上次投錯、這次綠營甲動卻未出席，未來也恐怕會遭黨團懲處。

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吳秉叡是也是學運世代出身，政大法律系畢業的他，曾擔任野百合學運的政大學生代表，研究所畢業後曾任台東地院法官。1998年曾參選台東立委但並未當選，之後北上擔任當時台北縣長蘇貞昌的機要秘書，因此被視為是蘇貞昌子弟兵，甚至是蘇系大師兄。

2004年吳秉叡參選立委首度當選，但2008年立法院改為單一選區後，吳秉叡未連任成功，2012年改列民進黨不分區立委回鍋立院，2016年再度參選立委，並連任迄今，2016年立委選舉，他的得票數及得票率均創下該區新高。2018年甚至有意參選新北市長，不過最後民進黨徵召老縣長蘇貞昌參選。

吳秉叡擔任立委期間也曾任黨團幹部，但2016年民進黨首度完全執政，啟動修《勞基法》改為一例一休，擔任黨團幹事長的吳秉叡在記者會上脫口說，一例一休就是民進黨的政策，反對的人，將來選舉可以不要支持民進黨，立刻引發爭議，他隨後道歉，強調自己發言過度簡化。

此外，2017年7月，立法院審查年金改革相關法案，國民黨用人海戰術發言拖延立法，吳秉叡在議場內與女主播互傳LINE。女主播傳給吳秉叡「睡不著」，吳秉叡回她一個熊大跟兔兔的親吻擁抱圖，並寫「在冗長無聊的國民黨發言中，浪費生命」，女主播則回說「不，您在拯救台灣，加油加油。」吳秉叡事後解釋，LINE的訊息只是朋友間互相關心，且只是貼圖，也不用跟太太交代。

2020年與2024年立委選舉，吳秉叡都遇到黨內挑戰者，雖在初選勝出，但2016年得票率破6成，2020年得票率剩55%，今年連任得票率更是剛好過半而已。吳秉叡近年也將重心移到經營選區，較少出現在螢光幕前。

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