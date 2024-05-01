人物／連兩次表決出包！吳秉叡挺一例一休　曾嗆「別投民進黨」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2004年吳秉叡參選立委首度當選，但2008年立法院改為單一選區後，吳秉叡未連任成功，2012年改列民進黨不分區立委回鍋立院，2016年再度參選立委，並連任迄今，2016年立委選舉，他的得票數及得票率均創下該區新高。2018年甚至有意參選新北市長，不過最後民進黨徵召老縣長蘇貞昌參選。
吳秉叡擔任立委期間也曾任黨團幹部，但2016年民進黨首度完全執政，啟動修《勞基法》改為一例一休，擔任黨團幹事長的吳秉叡在記者會上脫口說，一例一休就是民進黨的政策，反對的人，將來選舉可以不要支持民進黨，立刻引發爭議，他隨後道歉，強調自己發言過度簡化。
此外，2017年7月，立法院審查年金改革相關法案，國民黨用人海戰術發言拖延立法，吳秉叡在議場內與女主播互傳LINE。女主播傳給吳秉叡「睡不著」，吳秉叡回她一個熊大跟兔兔的親吻擁抱圖，並寫「在冗長無聊的國民黨發言中，浪費生命」，女主播則回說「不，您在拯救台灣，加油加油。」吳秉叡事後解釋，LINE的訊息只是朋友間互相關心，且只是貼圖，也不用跟太太交代。
2020年與2024年立委選舉，吳秉叡都遇到黨內挑戰者，雖在初選勝出，但2016年得票率破6成，2020年得票率剩55%，今年連任得票率更是剛好過半而已。吳秉叡近年也將重心移到經營選區，較少出現在螢光幕前。