51勞動節foodpanda 一日限定最高折510 元、Uber新客搭小黃折351

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5月一開始訂購美食外送滿額輸入優惠碼【五腦吃飯飯】即可享 5 次 8.5 折，下訂漢堡王指定餐點還能享買 1 送 1、星巴克冰美式咖啡、冰那堤 2 杯 5 折。超級會員日 Super Pro Day 於五月各週更祭出路易莎、麥當勞、達美樂、天仁茗茶等熱門品牌滿額7折優惠。
🟡超級會員日專屬優惠
指定日期下訂指定店家，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。
❗5 月 1 日肯德基
❗5 月 8 日路易莎
❗5 月 15 日麥當勞
❗5 月 22 日達美樂
❗5 月 29 日天仁茗茶
🟡Pandapro專屬優惠
❗5 月 1 日至 5 月 31 日，pandapro 指定用戶訂購美食外送消費滿額輸入優惠碼【五告慧吃】享 7.9 折，每人可用 3 次，數量有限兌完為止。
❗5 月 1 日至 5 月 31 日，pandapro 指定用戶用外帶自取滿 249元輸入優惠碼【五告慧自取】享9折，最高折 40元，每人可用 2 次。
🟡美食外送優惠
❗5 月 1 日至 5 月 8 日，美食外送或外帶自取下訂漢堡王「花生培根脆雞堡餐」享買 1 送 1，部分分店不適用。
❗5 月 1 日至 5 月 31 日，週一至週五，消費滿額輸入優惠碼【五腦吃飯飯】享 5 次 8.5 折。
❗5 月 1 日至 5 月 31 日，pandapro會員下訂美食外送指定店家，訂單滿 279元 輸入優惠碼【五月人氣店家】享79折優惠，最高折抵80元，每人可使用1次。
❗4 月 30 日至 5 月 12 日，美食外送下訂星巴克「玫瑰蜜香那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第二杯半價。
❗5 月 1 日至 5 月 31 日，美食外送「每週二」下訂星巴克指定專區，消費滿額輸入優惠碼【週二星享日】現折 70 元。
❗5 月 1 日至 5 月 31 日，美食外送下訂必勝客消費滿 200 元輸入優惠碼【五告愛必勝客】享現折 50 元。
❗5 月 1 日至 5 月 31 日，美食外送下訂必勝客指定新上市大比薩（共三種口味）享優惠價299元。