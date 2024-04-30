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51勞動節foodpanda 一日限定最高折510 元、Uber新客搭小黃折351

▲foodpanda在 5 月 1 日推出一日限定優惠，輸入【五一五腦搶】，最高現折 510 元。Uber則有勞動節優步小黃優惠，首搭現折351元（示意圖／記者周叔萍攝）
▲foodpanda在 5 月 1 日推出一日限定優惠，輸入【五一五腦搶】，最高現折 510 元。Uber則有勞動節優步小黃優惠，首搭現折351元（示意圖／記者周叔萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

51勞動節foodpanda 大撒幣，5 月 1 日輸入優惠碼【五一五腦搶】，即可隨機獲得一組優惠，最高現折 510 元，此外， foodpanda 五月優惠大方送，訂購美食外送滿額輸入優惠碼【五腦吃飯飯】即可享 5 次 8.5 折，下訂漢堡王指定餐點還能享買 1 送 1、星巴克冰美式咖啡、冰那堤享 2 杯 5 折。Uber則有勞動節優步小黃優惠，首搭現折351元。

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5月1日是勞動節，foodpanda 準備大送優惠券，5 月 1 日輸入優惠碼【五一五腦搶】，即可隨機獲得一組優惠，優惠金額為隨機發送，包含美食外送或外帶自取滿 1499 元折 510 元、滿 279 元現折 51 元，或是獲得 51 張滿 5 元現折 1 元的優惠券。

5月一開始訂購美食外送滿額輸入優惠碼【五腦吃飯飯】即可享 5 次 8.5 折，下訂漢堡王指定餐點還能享買 1 送 1、星巴克冰美式咖啡、冰那堤 2 杯 5 折。超級會員日 Super Pro Day 於五月各週更祭出路易莎、麥當勞、達美樂、天仁茗茶等熱門品牌滿額7折優惠。

▲foodpanda 五一勞動節祭出一日限定優惠，消費滿額最高可現折 510 元，超級會員日知名店家還可享滿額7折優惠。（圖／官方提供）
▲foodpanda 五一勞動節祭出一日限定優惠，消費滿額最高可現折 510 元，超級會員日知名店家還可享滿額7折優惠。（圖／官方提供）
🟡超級會員日專屬優惠

指定日期下訂指定店家，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。

❗5 月 1 日肯德基

❗5 月 8 日路易莎

❗5 月 15 日麥當勞

❗5 月 22 日達美樂

❗5 月 29 日天仁茗茶

🟡Pandapro專屬優惠

❗5 月 1 日至 5 月 31 日，pandapro 指定用戶訂購美食外送消費滿額輸入優惠碼【五告慧吃】享 7.9 折，每人可用 3 次，數量有限兌完為止。

❗5 月 1 日至 5 月 31 日，pandapro 指定用戶用外帶自取滿 249元輸入優惠碼【五告慧自取】享9折，最高折 40元，每人可用 2 次。
 

▲KID（右）詢問李多慧（左）：「妳多會吃？」來自韓國的李多慧聽成：「多慧吃？」（圖／翻攝自foodpanda YouTube）
▲foodpanda 近期找來李多慧拍攝廣告，5月推出多組相關優惠碼。（圖／翻攝自foodpanda YouTube）
🟡美食外送優惠

❗5 月 1 日至 5 月 8 日，美食外送或外帶自取下訂漢堡王「花生培根脆雞堡餐」享買 1 送 1，部分分店不適用。

❗5 月 1 日至 5 月 31 日，週一至週五，消費滿額輸入優惠碼【五腦吃飯飯】享 5 次 8.5 折。

❗5 月 1 日至 5 月 31 日，pandapro會員下訂美食外送指定店家，訂單滿 279元 輸入優惠碼【五月人氣店家】享79折優惠，最高折抵80元，每人可使用1次。

❗4 月 30 日至 5 月 12 日，美食外送下訂星巴克「玫瑰蜜香那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第二杯半價。

❗5 月 1 日至 5 月 31 日，美食外送「每週二」下訂星巴克指定專區，消費滿額輸入優惠碼【週二星享日】現折 70 元。

❗5 月 1 日至 5 月 31 日，美食外送下訂必勝客消費滿 200 元輸入優惠碼【五告愛必勝客】享現折 50 元。

❗5 月 1 日至 5 月 31 日，美食外送下訂必勝客指定新上市大比薩（共三種口味）享優惠價299元。

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