藍白通過監院調查陳菊　黃偵琳：黃國昌白喬茵你們沒有信仰嗎？

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家族世代都是虔誠的基督徒，同時也是舊城教會會友的黃偵琳表示，她家族在舊城基督長老教會服侍超過70個年頭，祖父更是舊城教會的長老，她不知道藍白民意代表是否有信仰？如果有，請摸摸自己的良心，憑藉片段的影片、照片捏造出來的故事，用於攻訐、抹黑他者，只因為與你的政治與政黨傾向不同？ 她也奉勸藍白的民意代表們，不要因為輸了去年大選見笑轉生氣，就開始捕風捉影、看到黑影就開槍 ！
黃偵琳回憶說，今年1月1日，適逢舊城教會120週年感恩禮拜，陳菊因當天無法出席，特地提早兩天到教會來跟牧長們茶敘並恭喜教會建堂120週年；由於1月1日元旦當天有許多活動，彼時仍為高雄市議員的立委李柏毅為避免不及出席感恩禮拜，因此也提前到場祝賀。
至於，民政局副局長蔡翹鴻，他在擔任副局長一職前，是高雄市政府宗教禮俗科的科長，黃偵琳指出，有地方行政經驗的人都知道，宗教禮俗科就是負責所有宗教活動的單位，所以在舊城教會120週年之際，邀請民政局來做業務指導及聚會，有什麼樣的問題？一個服侍上帝的事工，為何在你們的嘴裡成為政治的打手與掮客？
黃偵琳也以憲法增修條文第7條「監察委員超出黨派，獨立行使職權」的規定，歷來也未曾聽聞有立法委員做這樣的事，一個以法律專業自詡的立法委員，無視法律規則、恣意妄為，除了太離譜了，她想不到其他的形容詞，真的太離譜了。
至於藍營議員白喬茵，在議會以質詢的方式，直指公務人員行政不中立，甚至說出「裡應外合、蛇鼠一窩」的字眼，在她看來，如果公務人員盡責在自己的業務，卻換來無端的謾罵及苛責，看在民意代表的眼裡，當他覺得你的政治不正確，你就成了罪人，如此動輒得咎的行為，我實在要替我們市府的公務人員感到遺憾及不捨，「做到流汗、嫌到流涎」，莫此為甚！
黃偵琳說，民主社會，以選舉作為民意匯聚選出民意代表；質詢是民代的職責但不是特權及武器；言論免責權不代表可以利用人民賦予你們的這項權利當做無限上綱的武器。
最後黃偵琳也以（箴言3章3節）「你不可離棄忠誠信實，要把它們繫在脖子上，寫在心坎裡」與民代們共同勉勵！