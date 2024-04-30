粿粿「瀏海消失」火辣開深V！罕露性感事業線：這次大突破
藝人粿粿過去以啦啦隊女孩身分成名，2020年起在運動實境節目《全明星運動會》連3季擔任紅隊經理，以活潑甜美的風格深受觀眾喜愛，近日升格醫美品牌大使，粿粿拍攝形象照火辣大開深V，炸出深邃事業線，她對嫵媚的風格感到滿意，笑說：「這次真的有別以往，照鏡子時會想說：『哇，這是誰？』因為平常比較不會小露性感，也不會把我的瀏海掀起來，這次算是整個大突破。」
記者羅凌筠／綜合報導
粿粿和演員范姜豐彥在2022年結婚，同年寶貝女兒小粿醬誕生。談到進階到人妻、人母角色，「我覺得就是跟想像中一樣困難，聽說會沒時間、比較沒自由，這部分就真的深刻體會到。」但粿粿沒被生活中的柴米油鹽醬醋茶或尿布、奶瓶淹沒，她很慶幸與老公都有共識要保有個人時間，「我們都深信，我們兩個自己好，整個家庭與小孩才會好。」
這對夫妻的情趣，部分是建立在相互交流保養品與心得上，她說：「我們常互用好用的保養品，或是交換看看對方的保養品，甚至也會相互監督是不是臉變鬆弛或是嘴邊肉變得明顯，然後就一起去保養。」被問到夫妻間合照或合影會有「卡位」小心機嗎？粿粿笑說：「這一點我們配合得很好，我是偏右臉，他是完全的左臉人，我們一人一邊完全不搶鏡頭。」
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