花蓮0403強震增1391新生崩塌處！農村水保署示警：降雨易釀土石流
農業部農村發展及水土保持署今（30）日公布了4月3日花蓮地震引發的山區新生崩塌情況。根據衛星影像及航照分析判釋成果，此次地震共導致1,391處新生崩塌，面積達943.76公頃。這些新生崩塌中，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路，恐將對鐵公路交通造成威脅。
記者林莞茜／綜合報導
農村水保署表示，由於地震後花蓮山區雲遮嚴重，單一衛星往往無法拍攝到完整災區範圍，該署除購買或使用國際商業與開源衛星外，亦透過中央災害應變中心空間情報任務小組的協助，持續蒐集各式航遙測影像，最終以4月3日至4月17日間的多元衛星，包括Sentinel-2、Planet、SPOT、Pleiades及福衛5號，以及農業部林業及自然保育署的災後緊急航空照片，針對震度5強(含)以上的地區進行了全面且詳細的新生崩塌地判釋。這些資料除已提供給中央防災相關單位、鐵公路單位及地方政府參考，以便採取適當的應對措施外，同時也對公眾開放，民眾可於農村水保署的BigGIS巨量空間資訊系統中查閱。
農村水保署李鎮洋署長強調，參考1999年九二一地震後的經驗，地震後的山區土石鬆動，若遇降雨則極易引發土石流等二次災害。提醒民眾自5月1日起台灣已進入防汛期，請密切關注天氣預報及土石流紅黃警戒資訊。特別在颱風豪雨期間，非必要請避免進入山區活動。