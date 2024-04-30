淚之女王女主角「雲狀細胞瘤」治療高手在台灣！臨床試驗有進展

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魏國珍指出，膠質細胞瘤常見症狀最常見的症狀是因腫瘤形成腦壓引發的頭痛，其餘症狀則因腫瘤壓迫位置而定，壓迫感覺區手腳會麻木，如果是壓迫語言區會導致表達、聽力及溝通出現問題，甚至出現失語症，劇中女主角腫瘤長在海馬迴，這會導致記憶力喪失，若長在額葉則會導致個性改變。膠質細胞瘤的惡性度高，半數患者發現時已經是第4期，雖然也有患者能躲過死神召喚，有長期存活的效果，但是整體的平均存活期，是14個月到16個月
魏國珍表示，「聚焦超音波與微泡治療」這項療法主要目的就是利用精準定位，聚焦超音波讓微氣泡震鬆腦血管壁，以打開血腦屏障，讓化療藥物能有效進入腦組織進行治療，目前聚焦超音波與微泡治療實驗，全球只在台灣、加拿大與法國等3個國家進行。
魏國珍也指出，目前外國人來台治療依然有難度，由於要確保個案能夠提供臨床證據，國際病人必須符合後續追蹤標準，且必須在台灣留置一段時間，才能成為臨床試驗收案對象，且條件相當嚴格，除非是較單純的藥物臨床試驗，限制才較為寬鬆。
最後，魏國珍也提醒，台灣每年約新增600名惡性腦瘤病人，一旦確診後存活期間極短，魏國珍提醒，腦瘤常見症狀包括頭痛、噁心、嘔吐、抽搐或癲癇、肢體無力、偏癱、視力模糊和感覺障礙等症狀，也可能出現如失語、記憶力下降、注意力不集中、情緒或人格改變等變化。如果及早發現，可以清除腦瘤組織，增加存活希望。