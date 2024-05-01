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澳洲直擊／Uber超狂功能！家中閒置車原地出租　成為隱形被動收入

▲Uber Carshare可以將自家不用的車拿出來自行租，有點類似汽車版的Airbnb的概念。（圖／記者周淑萍攝）
▲Uber Carshare可以將自家不用的車拿出來自行租，有點類似汽車版的Airbnb的概念。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

多數人家中都會有汽車，但可能只有週末或是假期才會開，閒置在家的車子其實也能成為「被動收入」。Uber澳洲推出了 「Uber Carshare」，可以將家裡的車子出租，和傳統的出租公司不同，Uber Carshare租的期間更彈性，可以用小時、距離和單日計費，費用的部分，可以完全依照車主決定。

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「Uber Carshare」其實是2022年併購澳洲新創公司Car Next Door後，以 Uber Carshare繼續經營。不同於傳統的出租車，Uber Carshare出租方式以依照小時、天數或是具距離來計費，價格從每小時5美元至每天20美元起。對於用戶來說，到其他地區旅行或是小型搬家都可以臨時找到車子使用。

▲Uber Carshare。（圖／記者周淑萍攝）
▲消費者租用Carshare，在發車前需要拍攝多張汽車外觀，來避免還車後引發爭議。（圖／記者周淑萍攝）
澳洲可以推動Carshare，根據Uber個人租車共享平台營銷長Mathieu Maire表示，澳洲是全球人均私人轎車擁有率前5大市場，有2000萬台私人轎車，其中50%有2輛以上的車子。

會這麼這麼仰賴汽車，主要原因在於，澳洲城市在近年來發展快速，而城市地緣廣大，民眾從家裡到市中心約40分鐘車程，導致澳洲人養成習慣開車趴趴走的習慣。所以希望透過Carshare將家中的第二台車放到平台上隨時供租車，車主可以藉此賺外快；另外，臨時需要用車的人可以在此平台承租車子。

🟡1萬台Carshare可租借

實際在澳洲體驗Carshare，使用非接觸式汽車預訂，車子必須停在專屬的綠色停車格，車窗上會有密碼盒放置汽車鎖匙，預定後車主會提供一次性的密碼，租車者才能開鎖。

在開車之前，為了避免爭議，系統會要承租者求拍下多張車子的外觀，同時也會有提供基本保險。目前澳洲大約有1萬台以上的Carshare可租借。美國波士頓、加拿大多倫多也有 Uber Carshare。

▲Uber Carshare。（圖／記者周淑萍攝）
▲租用Carshare，消費者可以透過一次性的密碼盒拿取車鑰匙。（圖／記者周淑萍攝）
🟡使用Uber Carshare的好處

❗租車者：政府為鼓勵減少車輛擁有，減少碳排，提供非常多綠色車格給共享租車車主停靠。相較於一般租車便宜，且隨時都可以租，另外，車款選擇多、容易預定、自帶保險等都是誘因。

❗車主：閒置的車子拿出來賺錢，等於是將不會增值的動產增加隱形的被動收入，將收入拿來付車貸或補貼生活開銷，還有完整的客服和保險制度協助處理租用相關的爭議。

▲Uber Carshare。（圖／記者周淑萍攝）
▲Uber Carshare目前澳洲已經有超過1萬台車可以租借，台灣尚未引進，持續規劃中。（圖／記者周淑萍攝）

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