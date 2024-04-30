彰化30歲警性侵護理師網友！見2次載回家硬上 移送地檢偵辦
彰化一名黃姓員警在社交軟體上與一名女護理師相識，兩人相約外出約會，豈料第二次約會時，黃男竟「伸出狼爪」對女子揉胸、摸腿，不顧女方認為發展太快有所抵抗，將女子載回住處性侵得逞。彰化警方指出，全案依照妨害性自主罪嫌、移送彰化地檢署偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
根據初步調查，黃姓員警今年一月份使用交友軟體，認識一名女護理師，同月17日時，邀約女子在雲林虎尾某咖啡廳見面，3日後，兩人再相約台中碰面，共度晚餐後前往草悟道散步聊天，期間黃男就對她摟肩、親吻等，女子曾反應才見第二次面，「進度太快」，但黃男不顧女方感受，「感覺到了，就可以在一起了」，當晚原本黃男要把女方載去台中高鐵站，豈料在車內就對女子強吻、揉胸，還企圖撫摸下體，最後把人載回彰化住宿性侵得逞。
女子隨後將事件po上《Dcard》痛罵男警，黃男得知後經前往被害人工作處要求她刪文，女方決定驗傷並報案，雲林北港分局受理後轉至彰化警分局彰化分局偵辦。
警方依被害人說詞、雙方對話紀錄及監視器畫面等跡證，依《強制性交罪》、《 強制猥褻罪》將黃男移送彰化地檢署偵辦，強調警方將秉持不避重不護短，從嚴偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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