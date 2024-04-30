李多慧被爆祕戀身高200公分型男經紀人 「小龍女」賴可說話了
韓國正妹李多慧加入中職味全龍啦啦隊Dragon Beauties，以「隊長」之姿為小龍女注入新元氣，人紅是非多的她被周刊爆料名花有主，祕戀身高200公分的韓國型男經紀人，對此，李多慧的「小龍女」隊友賴可今（30）日出席《貓的報恩》特映會，坦言一整天都在忙碌，還沒時間關注李多慧的緋聞，對於她和經紀人的互動「不太清楚」，還不忘補充：「不過多慧與隊友們的感情都非常好。」
記者羅凌筠／台北報導
賴可與富邦悍將「Fubon Angels」丹丹扮裝成《貓的報恩》女主角小春，變身貓咪女高中生與粉絲同歡，丹丹更親自為電影主題曲〈幻化成風〉量身打造出一支貓奴應援舞，讓全場粉絲直呼太暖心。
聊到平常跟貓咪有什麼可愛互動？賴可今年除了味全龍啦啦隊，也加入福爾摩沙夢想家啦啦隊，舞蹈風格變成性感路線，有不少在地板上的動作，賴可笑說：「我睡前習慣先練舞，沒想到我家的貓開始模仿我跳舞、學我在地上滾動。」
《貓的報恩》最受喜愛的角色非貓男爵莫屬，甚至被粉絲稱為國民初戀，賴可透露自己理想型也比較喜歡「貓系男友」，大力稱讚：「貓男爵就是我的菜，個性沈穩聰明，很喜歡他的內在。」
丹丹則認為貓男爵是一個紳士，腿細細長長，處事理性又有條理，但私心偏好有肚子的肉肉外型，用「貓系男友」形容的話就是喜歡壯貓。
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