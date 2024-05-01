LINE免費貼圖20組！下雨天問候快用新款　可愛「黑貓早安圖」下載

Uber台灣黏著度高獨有「1項」生鮮服務　全球高層讚：會員制成功

▲Uber One會員制在台灣每3名活躍用戶就有1人是付費會員，且自營的雲端超市「優市」台灣為目前全球獨有，其他地區都由商家自行上架。（圖／記者周淑萍攝）
▲Uber One會員制在台灣每3名活躍用戶就有1人是付費會員，且自營的雲端超市「優市」台灣為目前全球獨有，其他地區都由商家自行上架。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

外送平台積極搶攻生鮮市場，Uber Eats 全球生鮮外送副總 Susan Anderson 接受採訪時提到，台灣外送市場成功且黏著度高，以Uber One會員制度來看，在台灣運行的相當成功，每3名活躍用戶就有 1 人是付費會員，且自營的雲端超市「優市」台灣為目前全球獨有，其他地區都由商家自行上架。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Uber Eats 全球生鮮外送副總 Susan提到，根據上一季數字顯示，在外送市場來看，14%為採購生鮮，因此還有很大的成長空間，但已經使用過生鮮外送的人，往往會一試成主顧，喜歡雲端採購的方便性。為了增加生鮮部分的商機， Susan提到會積極深入社區，創造飛輪經濟效應，台灣就是很成功的案例，是全球市場上少見導入「夜市、傳統市場」的地區。

▲Uber 澳洲。（圖／記者周淑萍攝）
▲Uber Eats 全球生鮮外送副總 Susan Anderson 接受採訪時提到，台灣外送市場成功且黏著度高，且自營的雲端超市「優市」台灣為目前全球獨有。（圖／記者周淑萍攝）
而為了解決「缺工」問題，開始強化外送員經驗，外送員可以幫忙揀貨，平台也更優化揀貨能力，讓外送員能快速找到商品，同時知道如何替換缺貨商品。至於該如何留住老顧客？ Susan提到外送的普及，讓消費者期待快速且靠譜的服務，90%的消費者如果之前外送經驗是好的，回購同一個商家的機會提高。因此如何降低客訴，會特別觀察經常被退貨的店家，商品不重新包裝，經由大數據進行智慧採購，在人力短缺的狀況下，會繼續觀察，外送員撿貨並繼續拓展。

▲Uber 澳洲。（圖／記者周淑萍攝）
▲Uber 工程師提到，現階段雖然無法透露具體服務，但消費者可以期待，整體生鮮零售購物經驗會更好。（圖／記者周淑萍攝）
進入AI的時代裡，Uber官方表示，現階段雖然無法透露具體的服務，但消費者可以期待，未來Uber整體生鮮零售購物經驗會更好，如何讓整體的購物體驗更貼近實體購物，以及讓還沒有體驗過的人更願意嘗試，是未來三大重點方向。

▲根據Uber Eats 觀察，優市每10筆訂單中就有1筆的商品來自「惜福品專區」，顯示愈來愈多民眾支持不浪費消費行為。（圖/Uber Eats 提供）
▲Uber雲端超市「優市」目前全球只剩台灣還有提供服務。（圖/Uber Eats 提供）

澳洲直擊／Uber Eats生鮮揀貨新功能　完成任務前再「+1」沒問題

澳洲直擊／Uber可約「接機」！不用擔心被放鳥　接送點指引清楚

澳洲直擊／叫Uber可配對順路一起搭！車資秒省30％：年輕人超愛

澳洲直擊／可請Uber接小孩了！台灣即將上線：同步監控、全程錄音

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生