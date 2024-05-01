Uber台灣黏著度高獨有「1項」生鮮服務 全球高層讚：會員制成功
外送平台積極搶攻生鮮市場，Uber Eats 全球生鮮外送副總 Susan Anderson 接受採訪時提到，台灣外送市場成功且黏著度高，以Uber One會員制度來看，在台灣運行的相當成功，每3名活躍用戶就有 1 人是付費會員，且自營的雲端超市「優市」台灣為目前全球獨有，其他地區都由商家自行上架。
記者周淑萍/綜合報導
Uber Eats 全球生鮮外送副總 Susan提到，根據上一季數字顯示，在外送市場來看，14%為採購生鮮，因此還有很大的成長空間，但已經使用過生鮮外送的人，往往會一試成主顧，喜歡雲端採購的方便性。為了增加生鮮部分的商機， Susan提到會積極深入社區，創造飛輪經濟效應，台灣就是很成功的案例，是全球市場上少見導入「夜市、傳統市場」的地區。
而為了解決「缺工」問題，開始強化外送員經驗，外送員可以幫忙揀貨，平台也更優化揀貨能力，讓外送員能快速找到商品，同時知道如何替換缺貨商品。至於該如何留住老顧客？ Susan提到外送的普及，讓消費者期待快速且靠譜的服務，90%的消費者如果之前外送經驗是好的，回購同一個商家的機會提高。因此如何降低客訴，會特別觀察經常被退貨的店家，商品不重新包裝，經由大數據進行智慧採購，在人力短缺的狀況下，會繼續觀察，外送員撿貨並繼續拓展。
進入AI的時代裡，Uber官方表示，現階段雖然無法透露具體的服務，但消費者可以期待，未來Uber整體生鮮零售購物經驗會更好，如何讓整體的購物體驗更貼近實體購物，以及讓還沒有體驗過的人更願意嘗試，是未來三大重點方向。