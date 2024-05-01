震撼彈！天使「神鱒」Mike Trout半月板損傷動刀 沒大谷翔平好慘
洛杉磯天使近期受到傷痛影響戰績不佳，今（1）日總管Perry Minasian表示，「神鱒」Mike Trout因為左膝蓋半月板撕裂需要動刀，預計會缺席一段時間，而天使隊已經損失了重砲Anthony Rendon因為左大腿拉傷，天使又在今年沒有大谷翔平狀況下，戰績逐漸下滑，目前球隊是美聯西區第四，不過目前Mike Trout的歸隊時間可能會在一個月之後。根據美國媒體《ESPN》報導，Mike Trout預計會在當地時間週五動刀。
記者吳政紘/綜合報導
Mike Trout在休息室表示：「這很令人沮喪，但我們得度過難關。」Mike Trout在昨天對費城人6：5贏球的比賽當中整場都有上，不過在第三局就覺得有痠痛的狀況，在經過核磁共振檢查後就發現了半月板撕裂傷。
Mike Trout本季一開賽表現優異，是全大聯盟第一位10轟的打者，但近15場比賽Mike Trout手感不佳，打擊率僅1成61，天使戰績也隨著傷兵影響直直落，目前是11勝18敗，排在美聯西區第四。
Mike Trout在最近4個賽季只有2022年球季出賽超過119場，2021年他因為小腿拉傷只打36場，2022年則是因為背傷只有打119場，去年他則是因為手傷只打82場，原本他被視為是未來名人堂成員，但卻因傷一再拖延他的表現。
天使隊在少了大谷翔平後，不但記者媒體的採訪人潮減少很多，天使隊的狀況也一再發生，今年看起來又要重建，相比之下，洛杉磯道奇隊陣容最完整，有機會再奪美國聯西區冠軍。
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