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塞爾提克壞消息！Porzingis右小腿嚴重拉傷跟「字母哥」傷勢很像

▲塞爾提克Kristaps Porzingis在昨（30）日比賽中，於第2節接獲Jaylen Brown傳球，但在持球切入後，在沒有碰撞的情況下拉傷右腿。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克Kristaps Porzingis在昨（30）日比賽中，於第2節接獲Jaylen Brown傳球，但在持球切入後，在沒有碰撞的情況下拉傷右腿。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA東區龍頭波士頓塞爾提克昨（30）日在客場以102:88戰勝邁阿密熱火，雖順利以大比分3勝、1敗取得聽牌優勢，但卻也傳出壞消息，在今（1）日根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski表示，「Kristaps Porzingis因右小腿傷勢，將預計缺席數場比賽。」在經過核磁共振檢查後，Kristaps Porzingis確定阿基里斯腱沒有受傷，小腿受傷部位為比目魚肌，與公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo在今年季後賽的傷勢一樣。

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Kristaps Porzingis在昨（30）日比賽中，於第2節接獲Jaylen Brown傳球，但在持球切入後，在沒有碰撞的情況下拉傷右腿，便在中場休息前一瘸一拐地離開球場，進入休息室後至此後就沒再回歸。

在經過核磁共振檢查後，Kristaps Porzingis確定阿基里斯腱沒有受傷，小腿受傷部位為比目魚肌，與公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo在今年季後賽的傷勢一樣。

Kristaps Porzing缺陣i影響有多大？

本季Kristaps Porzingis可說是綠衫軍在內線攻、防兩端最優異的內線選手，能裡能外的進攻手法和護筐實力，更是一位是位能夠在中鋒與高側翼之間切換自如的進攻球員，如今受傷將缺席至少數場，勢必對塞爾提克的戰力是一大打擊。

Kristaps Porzingis在本季季前透過交易，從華盛頓巫師轉戰綠衫軍，整季出賽57場，場均能貢獻20.1分、7.2籃板，整體命中率為51.6％（生涯新高），季後賽至今出賽4場，場均則有12.3分、5籃板、1.5次阻攻的表現。

此外，東區今天由紐約尼克出戰費城76人，賽前尼克Bojan Bogdanovic因傳出受傷，需要動刀，因此剩餘賽季將會全數報銷。尼克明星大前鋒Julius Randle在季後賽前就因為肩膀傷勢動刀整季報銷，隨著Bogdanovic同樣也報銷後，尼克戰力又受到重擊。

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