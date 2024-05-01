塞爾提克壞消息！Porzingis右小腿嚴重拉傷跟「字母哥」傷勢很像

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在經過核磁共振檢查後，Kristaps Porzingis確定阿基里斯腱沒有受傷，小腿受傷部位為比目魚肌，與公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo在今年季後賽的傷勢一樣。
Kristaps Porzing缺陣i影響有多大？
本季Kristaps Porzingis可說是綠衫軍在內線攻、防兩端最優異的內線選手，能裡能外的進攻手法和護筐實力，更是一位是位能夠在中鋒與高側翼之間切換自如的進攻球員，如今受傷將缺席至少數場，勢必對塞爾提克的戰力是一大打擊。
Kristaps Porzingis在本季季前透過交易，從華盛頓巫師轉戰綠衫軍，整季出賽57場，場均能貢獻20.1分、7.2籃板，整體命中率為51.6％（生涯新高），季後賽至今出賽4場，場均則有12.3分、5籃板、1.5次阻攻的表現。
此外，東區今天由紐約尼克出戰費城76人，賽前尼克Bojan Bogdanovic因傳出受傷，需要動刀，因此剩餘賽季將會全數報銷。尼克明星大前鋒Julius Randle在季後賽前就因為肩膀傷勢動刀整季報銷，隨著Bogdanovic同樣也報銷後，尼克戰力又受到重擊。
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