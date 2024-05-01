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蔡依林「搭輕軌監控畫面」流出！遭疑侵犯隱私　業者認了員工所為

▲蔡依林私下搭乘輕軌的監視器畫面流出，遭疑侵犯隱私，輕軌公司認了是內部員工所為。（圖／蔡依林工作室微博）
▲蔡依林私下搭乘輕軌的監視器畫面流出，遭疑侵犯隱私，輕軌公司認了是內部員工所為。（圖／蔡依林工作室微博）

記者薛羽彤／綜合報導

天后蔡依林近日到大陸舉辦巡迴演唱會，27日她在重慶開唱，而她搭乘輕軌電車到場館彩排的監視器畫面，卻被流出在網路上瘋傳，交通公司30日承認是內部人員流出，粉絲認為此舉已侵犯蔡依林隱私，要求公司出面道歉。

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▲蔡依林搭乘手扶梯打哈欠畫面被流出。（圖／微博）
▲蔡依林搭乘手扶梯打哈欠畫面被流出。（圖／娛情娛理微博）
近日蔡依林搭乘輕軌的監視器畫面在微博上瘋傳，疑似是重慶輕軌的工作人員，對著監控螢幕指指點點，並喊出「暫停，就是她」，畫面是蔡依林穿著黑色T恤戴著墨鏡，站在手扶梯上打哈欠。網友紛紛質疑影片的正當性，重慶輕軌交通公司也認了：「公司和警方正在調查，確定是內部人員流出。」

▲蔡依林在昨（29）日曬出多張她身穿性感透視裝的照片，胸前只用玫瑰花遮點，膚色透視衣的貼身剪裁設計也讓她的好曲線一覽無遺。（圖／蔡依林臉書）
▲蔡依林近日在大陸舉辦巡迴演唱會。（圖／蔡依林臉書）
蔡依林的監視器畫面流出後，網友們紛紛痛批，「難道是在找犯罪嫌疑人嗎？」、「請尊重公眾人物私人行程的隱私」、「監控什麼人都可以查嘛？」、「蔡依林應該不太會在意這件事，但這件事這種行為本身是需要檢討的，身為地鐵工作人員應該明白自己的工作職責及工作素養。」重慶輕軌交通公司承認是內部人員流出，「會按公司規章制度，還有治安條例處理這個事情。」

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