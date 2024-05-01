蔡依林「搭輕軌監控畫面」流出！遭疑侵犯隱私 業者認了員工所為
天后蔡依林近日到大陸舉辦巡迴演唱會，27日她在重慶開唱，而她搭乘輕軌電車到場館彩排的監視器畫面，卻被流出在網路上瘋傳，交通公司30日承認是內部人員流出，粉絲認為此舉已侵犯蔡依林隱私，要求公司出面道歉。
記者薛羽彤／綜合報導
近日蔡依林搭乘輕軌的監視器畫面在微博上瘋傳，疑似是重慶輕軌的工作人員，對著監控螢幕指指點點，並喊出「暫停，就是她」，畫面是蔡依林穿著黑色T恤戴著墨鏡，站在手扶梯上打哈欠。網友紛紛質疑影片的正當性，重慶輕軌交通公司也認了：「公司和警方正在調查，確定是內部人員流出。」
蔡依林的監視器畫面流出後，網友們紛紛痛批，「難道是在找犯罪嫌疑人嗎？」、「請尊重公眾人物私人行程的隱私」、「監控什麼人都可以查嘛？」、「蔡依林應該不太會在意這件事，但這件事這種行為本身是需要檢討的，身為地鐵工作人員應該明白自己的工作職責及工作素養。」重慶輕軌交通公司承認是內部人員流出，「會按公司規章制度，還有治安條例處理這個事情。」
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