大谷翔平的錢如何被水原一平竊取？約3094萬被轉往拉斯維加斯賭場
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今年3月被傳出遭到翻譯水原一平「背叛」，不但涉嫌竊取他手中約1600萬美元（約5.2億台幣）的資金，由於水原一平行事大膽，不但積欠大筆賭債，根據美國媒體《ESPN》報導，約有50萬美元到百萬美元（約3094萬台幣）被轉往拉斯維加斯賭場，被用來支付水原一平的賭債，這也代表，大谷的錢，竟然還被拿來償還組頭Mathew Bowyer的賭博帳戶。
記者吳政紘/綜合報導
自2021年開始，水原一平向南加州一家博弈公司下注，從各種運動項目都下注，並且積欠高額賭債，而組頭就是Mathew Bowyer，他在拉斯維加斯賭場「名勝世界」（Resorts World）是常客，並且還有專屬賭博帳戶，水原欠下賭債，都被轉入他的賭場帳戶。
水原一平之所以可以取用大谷的資金，主要是他幫助大谷翔平開立銀行資金帳戶，並且偷偷改成自己的電話跟Email，並且偽裝成大谷取款。
大谷的錢去哪裡？
大谷翔平被美國聯邦調查局（FBI)追查帳戶資金動向發現新事證，水原一平先把錢轉給Bowyer的同事，Bowyer再把這些錢匯入他在賭場的專屬帳戶。
2022年6月至2023年10月期間，49 歲的Bowyer在名勝世界損失了790萬美元（約2億5772萬台幣），這部分也包含大谷的資金。
由於「名勝世界」賭場被拿來涉嫌當成「洗錢場所」，發言人表示：「拉斯維加斯名勝世界嚴肅對待任何違法行為，並配合正在進行的調查。」
大谷翔平不但損失約1600萬美元巨額資金，還因為資金被捲入拉斯維加斯賭場「洗錢」風波，這恐怕也是他做夢也想不到的「跨國」洗錢案。
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