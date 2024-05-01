李亦伸專欄／湖人不敵金塊的哀悼文：不喜歡也得接受、這就是生活

NBA季後賽／詹皇將離開湖人？「沃神」：與兒子同隊不是首要考量

▲「詹皇」LeBron James下個賽季會留在湖人，還是要跟兒子同隊？（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James下個賽季會留在湖人，還是要跟兒子同隊？（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA洛杉磯湖人在昨（30）日以106:108不敵丹佛金塊，在系列賽大比分以1勝、4敗慘遭淘汰，隨著湖人提前放暑假，外界也在猜想將成為自由球員的「詹皇」LeBron James，下賽季是否會回歸湖人？對此《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski就在節目《NBA Today》透露，「父子同隊（與Bronny James）已經不是LeBron James的最優先考量。」本季已滿39歲的LeBron James，至少還能再戰2至3個賽季，根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「湖人球團願意提供一份3年1.64億美元（約50.7億台幣）的大約。」

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因日前LeBron James時常公開表示，「希望能趁著球員生涯時期，能與兒子Bronny James一起在同一支球隊打球」，對此湖人為了留下LeBron James，目前已經在近日對外表示「對選進Bronny James持開放態度。」

對於LeBron James下賽季時否回歸湖人，記者Adrian Wojnarowski表示，「在我與LeBron James的經紀人Rich Paul對話過後，LeBron James與Bronny James效力同一支球隊，將不會是他選擇球隊時的優先考量，LeBron James將優先考慮家庭，才會做出決定，但不管LeBron James做出什麼決定，對下賽季的戰局並不會有太大影響。」

根據外界評估，本季已滿39歲的LeBron James，至少還能再戰2至3個賽季，根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「湖人球團願意提供一份3年1.64億美元（約50.7億台幣）的大約。」

值得一提，Bronny James已離開南加州大學，宣布投入季後的球員選項，以Bronny James本季在南加州大學出賽25場，場均上場19.4分鐘，拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率僅有3成66，外線命中率則為2成67，外媒預估將有可能會在選秀會中落選。

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