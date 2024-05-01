51勞動節教保員休假悲歌　自付代課費才能請假？工會批道德綁架

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全國幼教產業工會在「公立幼兒園休假權益」調查，收回近500則回應，其中請特休時，仍有近一成五違法要求教保員需要自付代課費才能請假，僅有不到三成的教保員是由學校付費聘代課老師，其餘過半數為不另請代課老師，由園內人力協調，但也衍生了人情壓力，使人員不敢依法請假，此外，特休未休完竟高達六成未依法換成薪資。
這份調查顯示了教育部（局）以及相關主管不了解勞基法人員的權益，使勞基法人員休假權益遭到嚴重的漠視，以及人力明顯不足導致校內人員道德綁架，擔心請假增加園內老師困擾。
全國幼教產業工會接獲數個陳情案件，皆完全無視勞基法規定，園所依據教師請假辦法要求適用勞基法的教保員請假應自付代課費；甚至有學校規定學期間不可以請假，只能在寒暑假請休，但寒暑假卻又被要求正常上班以節省延長照顧人力費用，致使教保員既無法休假又領不到相關鐘點費，根本兩面剝削。
另外有部分縣市規定園內教保服務人員請假，可由處理行政事務的增置教保員入班，但卻未想過其原有的行政職務會因入班協助導致工作無法如期完成，必須額外加班的情況下，也無加班費可申請，使此類教保員有苦說不出；更有學校將請假視為考核依據，「不服從」就拿考核做文章，園所掌握教保員的考績評分，使得無考核申訴制度的教保員只能自吞苦果。
請假限制多，進而衍生出超過六成的教保員被迫「特休無休完，無法換薪資，只能遞延」的問題，若再未休完就只能犧牲自己的權益，公家機關擺明帶頭違法，藐視法規。
全國幼教產業工會認為，爲營造友善的職場環境與制度，政府應強化機關主管對於勞基法人員相關知能，尤其人事、校（園）長、主任更應該了解勞基法人員權益，中央及各縣市教育局（處）應編列足夠預算及建立完善人才資料庫，只要教保服務人員請假皆聘用代理人員，以免影響彼此的工作事務，變相造成情緒勒索。
幼教老師已是公認高壓力、高風險職業，專業師資難尋，現有留在職場的人員，政府是否應該給予更好的對待？本會呼籲國教署應擔起責任，制訂「教保員申訴制度」，避免讓教保員因請休假，還擔心學校運用考核限制人員休假，也鼓勵教保員透過申訴管道勇於檢舉此類學校。勞動局（處）也應該主動稽查園所是否有損壞勞工休假權益，必要時應該採取相關究責行動。勿讓教保人員的休假淪為「一國多制」的情況。