電價凍漲案通過「經濟部不甩」！柯文哲批：近乎一黨專政獨裁心態
立法院藍白黨團昨（4月30日）聯手挾人數優勢通過「電價凍漲」相關提案，不過行政院卻決定不甩決議案，調漲電價不會喊卡。對此，民眾黨主席柯文哲痛批，經濟部似乎無視國會決議，照常調漲電價，這已經近乎一黨專政獨裁的心態，不是理性務實科學的政治文化。
記者王德蓉／綜合報導
柯文哲在臉書發文指出，民眾黨提案要求「經濟部針對『台灣整體能源政策』、『電價費率結構』及『台電相關各項支出及撙節措施』，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，於經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲」，已在國會通過。台電過去2年虧損超過4000億，極需財務平衡。民眾黨不反對漲電價，但認為在調漲之前，政府必需檢討政策、撙節成本，確認漲價之必要性。
柯文哲表示，面對電價，人民心中有許多疑問：第一、2016年，總統蔡英文說「電價10年內不會大幅上漲」，到今天平均電價已上漲35%，是否該為政見跳票道歉？第二、「非核家園」導致台灣大幅依賴火力發電，結果深受國際燃料價格影響，造成台電鉅額虧損。賴清德準總統，是否還堅持2025非核家園？第三、台電用3元賣電，卻用9.21元購買光儲發電，虧損了再來調漲電價，用升斗小民的血汗錢，滋養光電廠商的股價，這是否符合公平正義？
柯文哲說，只要經濟部的解釋有道理，民眾黨團會同意電價調漲，不是為反對而反對；但經濟部似乎無視國會決議，照常調漲電價，這已經近乎一黨專政獨裁的心態，不是理性務實科學的政治文化。