梅雨威力只輸給颱風！「取名原因、影響時間、月份」一次搞懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央氣象署定義，台灣每年「5月、6月」就叫梅雨季節，不過梅雨並非每天都有，影響時間也較不一定，主要視當時的大氣環境決定。
🟡為什麼叫梅雨？
梅雨一詞源自中國華中地區，每年6、7月，華中地區會進入一段汛期，氣候潮濕、多雨且容易氾濫，這段時間正好是黃梅成熟季節，因此在當地有「梅雨」之稱，而台灣和中國的華南地區雖然在5、6月也有降雨高峰，但一開始不是以「梅雨」稱呼，而是稱為「前汛期」。
隨著台灣大氣科學研究，學者們發現，台灣和華南地區在每年5、6月出現的降雨高峰，原因和發生的機制與中國華中地區的「梅雨」非常類似，便開始將這個時期的雨稱為「梅雨」，並用於氣象研究領域中，甚至「梅雨」一詞也躍上氣象界的國際舞臺。
🟡梅雨怎麼來的？
5月後越來越熱，隨著日照不斷增加，陸地回溫的速度比海洋快，海洋和陸地之間吹的風會開始轉向，形成大範圍由海洋吹向陸地的「夏季季風」。在東亞地區，受到海陸分佈的位置和科氏力的影響，夏季季風的風向吹到台灣就成為「西南季風」。
而西南季風帶來溫暖潮濕的空氣，使大氣底層明顯增暖、增濕，並遇到從台灣北側南下的冷空氣，兩者在台灣附近形成「滯留鋒」徘徊，因而誕生「高度致災強降雨」的梅雨。
🟡梅雨對台灣影響
氣象署預報中心主任陳怡良說明，梅雨帶來的降雨雖然兇猛，但也是水庫補水的好時機；不過觀察1951年後的資料，台灣每年5至6月梅雨季，平均降雨量為440毫米，不過每年有很大的落差，最多可至900毫米，最少甚至不足200毫米，且沒有明顯規律性。
此外，梅雨季還有「冷熱交替明顯」、「易有極端高溫」的特性，實際的降雨雨期部分，梅雨季開始有明顯降雨的時間，「氣候上約為5月後半月至6月前半月」，中部以北雨期開始較早，通常5月上旬就會有明顯雨勢，南部則普遍在5月中、下旬或更晚。