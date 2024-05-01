NBA季後賽／最後29秒落後6分！Maxey飆絕命三分 76人112:106尼克
NBA季後賽費城76人在首輪系列賽大比分以1勝、3敗落後，今（1）日在客場交手紐約尼克有不能輸的壓力，76人靠著主力控衛Tyrese Maxey狂砍全場最高46分、9助攻，在延長賽幫助球隊以112:106拿下勝利，將系列賽大比分追至2勝、3敗，首輪系列賽G6將在回到76人主場進行。此役76人能獲勝的關鍵，絕對為主力控衛Tyrese Maxey，上場50分鐘，全場30投17中，拿下全場最高的46分與送出9助攻、5籃板，更在末節與延長賽投進關鍵三分，當家球星Joel Embiid則有19分、15籃板。
記者張志宇/綜合報導
首節76人就火力全開，靠著Tyrese Maxey與Tobias Harris合計攻下16分帶領下，打出26:17的攻勢取得領先，但進到次節76人火力熄火，被尼克打出32:17攻勢逆轉，其中76人在上半場陷入苦戰，Joel Embiid恐是主因，上半場10投僅3中拿下8分。
第3節76人開局就打出一波10:4攻勢反超比分，至此後雙方你來我往，雙方始終將分差保持在一波球權的差距，該節打完由尼克取得70:69領先。
進到末節，雖76人一度在8分35秒時，將比分反超至77:74，但隨後尼克靠著團隊戰力又將領先要回，將分差保持在3至5分領先，但76人一度在2分30秒時，將比分追至87:86。
尼克則在最後2分鐘發起反攻，靠著Jalen Bruson關鍵罰球與76人團隊頻頻失誤，讓尼克打出一波6:0的攻勢取得領先，但76人仍就靠著Tyrese Maxey在終場前8秒，轟進一顆追平3分將比賽拖入延長賽，雙方帶著97:97進到延長賽。
來到末節，76人率先打出6:5攻勢取得領先，隨後Joel Embiid在終場前1分30秒時，打進「三分打」將比分拉開至106:102，終場76人就以112:106戰勝尼克。
本場76人能獲勝的關鍵，絕對為主力控衛Tyrese Maxey，上場50分鐘，全場30投17中，拿下全場最高的46分與送出9助攻、5籃板，更在末節與延長賽投進關鍵三分，當家球星Joel Embiid則有19分、15籃板。