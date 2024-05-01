PLG／艾夫伯單場狂攻44分比下富邦勇士！有望帶領攻城獅走多遠？

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攻城獅甜美復仇！
攻城獅球星高國豪持續因傷缺陣，不過他有機會在季後賽回歸，攻城獅隊史曾在2022年，遭到富邦勇士以4比1擊退，無緣2021–22年賽季年度總冠軍，總冠軍賽MVP由臺北富邦勇士辛特力（Mike Singletary）蟬聯，不過這次富邦勇士可能會提前被淘汰。
而艾夫伯賽後也說：「我知道今天很關鍵，所以抱持著賭上職業生涯的決心來打！」而他的決心，也讓球迷感受到他的企圖心。
艾夫伯今年加入新竹御頂攻城獅，成為球隊得分之鑰，還被稱為「新竹曼巴」，不過因為攻城獅一度引發內部股東質疑資金動向不明，所以也影響球隊氣氛。
艾夫伯小檔案：
綽號暱稱：Money Mike、新竹Kobe、Taiwan Kobe
中文姓名：艾夫伯
出生日期：1984年08月22日
出生地點：美國加利福尼亞州波莫納
身高體重：198公分、88公斤
攻守位置：後衛
目前球隊：新竹御頂攻城獅籃球隊
最高學歷：加州州立大學北嶺分校
經歷：
T1 LEAGUE桃園永豐雲豹籃球隊（2022年～2023年）
P. LEAGUE+新竹攻城獅籃球隊→新竹御頂攻城獅籃球隊（2023年～）
資料來源：台灣籃球維基館
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