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PLG／艾夫伯單場狂攻44分比下富邦勇士！有望帶領攻城獅走多遠？

▲新竹攻城獅艾夫伯，單場狂攻44分，可能淘汰富邦勇士。（圖／PLG提供）
▲新竹攻城獅艾夫伯，單場狂攻44分，可能淘汰富邦勇士。（圖／PLG提供）

記者吳政紘/綜合報導

PLG職籃聯盟新竹攻御頂城獅昨（30）日在面對富邦勇士比賽中，靠著「新竹阿伯」艾夫伯單場狂攻44分創下個人新高，最終以95:89擊敗台北富邦勇士，並助桃園璞園領航猿晉級季後賽，艾夫伯火力全開，也比下41歲老將林志傑，而艾夫伯這場比賽攻下44分13籃板，創下他個人單場得分新高，原紀錄為37分；勇士則以林志傑的22分16籃板為最高，16籃板也是他個人新高。目前PLG季後賽卡位，第四名為攻城獅、第三名為新北國王，第二名領航猿第一名為夢想家。

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PLG季後賽將於5月23日展開，總冠軍賽將於6月9日開始，首輪賽制也將改採7戰4勝制，而富邦勇士有可能第一次隊史未能晉級PLG季後賽，現在球隊排名第五，跟攻城獅有2.5場勝差。

攻城獅甜美復仇！

攻城獅球星高國豪持續因傷缺陣，不過他有機會在季後賽回歸，攻城獅隊史曾在2022年，遭到富邦勇士以4比1擊退，無緣2021–22年賽季年度總冠軍，總冠軍賽MVP由臺北富邦勇士辛特力（Mike Singletary）蟬聯，不過這次富邦勇士可能會提前被淘汰。

而艾夫伯賽後也說：「我知道今天很關鍵，所以抱持著賭上職業生涯的決心來打！」而他的決心，也讓球迷感受到他的企圖心。

艾夫伯今年加入新竹御頂攻城獅，成為球隊得分之鑰，還被稱為「新竹曼巴」，不過因為攻城獅一度引發內部股東質疑資金動向不明，所以也影響球隊氣氛。

▲這場比賽艾夫伯攻下44分13籃板，44分創下他個人單場得分新高，原紀錄為37分。（圖／攻城獅提供）
▲這場比賽艾夫伯攻下44分13籃板，44分創下他個人單場得分新高，原紀錄為37分。（圖／攻城獅提供）
艾夫伯小檔案：

綽號暱稱：Money Mike、新竹Kobe、Taiwan Kobe

中文姓名：艾夫伯

出生日期：1984年08月22日

出生地點：美國加利福尼亞州波莫納

身高體重：198公分、88公斤

攻守位置：後衛

目前球隊：新竹御頂攻城獅籃球隊

最高學歷：加州州立大學北嶺分校

經歷：

T1 LEAGUE桃園永豐雲豹籃球隊（2022年～2023年）

P. LEAGUE+新竹攻城獅籃球隊→新竹御頂攻城獅籃球隊（2023年～）

資料來源：台灣籃球維基館

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