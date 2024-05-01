不滿陳耀祥狂插嘴 藍白立委氣炸拍桌對槓：你這態度是怎樣！
立法院司法及法制、交通委員會今（1）日召開聯席會議，針對「國家通訊傳播委員會組織法」進行審查，邀主委陳耀祥備詢，怎料卻因為陳耀祥時不時「插嘴」答詢，讓藍白立委氣炸拍桌開嗆，怒罵「你這樣的態度是怎樣」、「你不要太誇張」，最後經召委吳宗憲制止後，藍白立委才緩和脾氣，繼續讓黃國昌質詢。
記者林怡昕／台北報導
民眾黨立委黃國昌今天排第一位質詢，黃國昌問陳耀祥，為什麼立法院交通委員會要調閱鏡電視資料時，被NCC拒絕？陳耀祥馬上說，「我們沒有拒絕啊，只是要按照規定申請啊！」黃回，你們哪裡沒有拒絕？這是誰決定的？陳回，「這我自己決定的啊！這是行政事務」；黃立刻質疑，「這是行政事務嗎？」陳說，「對啊！是行政事務啊！」黃再說，「今天，讓大家看到...」，話還沒講完，陳就插嘴回「看到什麼？」
看到陳耀祥態度輕蔑，黃國昌不滿意表示，「NCC是合議制！你把NCC拉起來跟立法院對幹！」陳耀祥回，「我沒有拉起來啊！」這一舉動立刻引爆藍白立委不滿，民眾黨立委林國成、國民黨立委謝龍介直接站起來指著陳耀祥說，「你這樣的態度是怎樣！」、「你這樣是怎樣？」、「沒有人這樣備詢的啦！」、「你不要太誇張」。
藍、白立委更要求吳宗憲制止陳耀祥的發言行為，民進黨立委莊瑞雄則要求吳宗憲制止藍白立委咆哮，結果吳宗憲卻稱，請大家不要在有人發言的時候按麥克風干擾，有任何人有過於激動，他也會出來制止。
就在會議氣氛緩和之際，黃國昌詢問吳宗憲，備詢官員在回答的時候，可不可以等質詢人把話說完再回，陳耀祥也加碼提問，「我也想問主席，即問即答的話，是委員決定？還是主席決定？還是誰決定？」
吳宗憲回，發問問題後，官員再回答，不然會一團亂，整起爭議才落幕。