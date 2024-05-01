韓國瑜朝野協商霸氣喊「閉嘴」 羅智強大讚帥氣：柯建銘也被打臉
立法院4月30日針對「停止調漲電價並檢討能源政策」進行協商，過程中民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、民進黨立院黨團總召柯建銘和國民黨立院黨團總召傅崐萁發生激烈口角，主持會議的立法院長韓國瑜立刻喊話「大家都閉嘴」。對此，國民黨立委羅智強大讚韓國瑜的表現相當帥氣，還打臉了柯建銘，「還想黑韓的人最好趁早閉嘴，否則將像柯建銘、吳思瑤一般，被韓國瑜的優異表現，一再打臉。」
記者王德蓉／綜合報導
羅智強在臉書發文指出，立法院針對凍漲電價等案朝野協商，民進黨立委洪申翰也到場要發言，遭傅崐萁反對，柯建銘質疑主持協商的韓國瑜，不讓洪申翰發言；韓國瑜立刻打臉柯建銘，不久前政黨協商，柯建銘還反對陳昭姿發言，因為她不是民眾黨黨團三長。韓國瑜堅定表示，之前各黨團已達成共識，朝野協商由黨團三長代表，洪申翰並非黨團三長，無法讓他發言。柯建銘自知理虧，只好請洪申翰離場；洪申翰離開時，悻悻然說是黨團請他來的。
羅智強表示，對只能由三長參與協商，吳思瑤仍表示不滿，與傅崐萁發生激烈口角。眼見藍綠僵持不下，韓國瑜喊話要求大家「閉嘴」，讓立法院秘書長周萬來解釋《立法院職權行使法》的相關規定。周萬來解釋後，韓國瑜重申朝野協商由黨團三長參與，從此建立慣例，並問現場三黨黨團有無意見；不僅國民黨團、民眾黨團贊成韓國瑜的裁示，連原本對此爭執不休的民進黨團也無異議。
羅智強表示，韓國瑜上任前，被綠營唱衰不適任院長職務，上任後又不斷被抹黑；但事實證明，韓國瑜不僅有為有守，擇善固執，更公正中立，以理服人，樹立國會議長新典範。「還想黑韓的人最好趁早閉嘴，否則將像柯建銘、吳思瑤一般，被韓國瑜的優異表現，一再打臉。」