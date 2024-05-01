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台積電中科2期交地期程延3次　盧秀燕：相信中央會全力協助

▲台中市長盧秀燕表示，有關台積電二期用地取得事宜，她相信中央會全力予以協助。。（圖／台中市政府提供，2024.05.01）
▲台中市長盧秀燕表示，有關台積電二期用地取得事宜，她相信中央會全力予以協助。。（圖／台中市政府提供，2024.05.01）

記者顏幸如／台中報導

台積電中科2期1.4奈米以下先進製程擴廠案，傳出交地時程再度延期。台中市長盧秀燕表示，地方政府的相關程序已完成，但中科和台積電還要處理徵購私人土地、高爾夫球場會員權益等問題，台積電是國家重要產業，她相信中央在用地方面會全力予以協助。

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台積電「中科台中園區擴建2期計畫」，總面積89公頃，台中市政府今年3月6日發布都市計畫實施後，全案進入最後的土地取得程序，但交地期程從今年6月、8月一路延到年底。中科管理局副局長許正宗日前受訪時指出，除因台中市都市計畫公告實施較預期進度晚了近半年，土地價購、高球證補償等都需要時間協調，加上配合台積電製程規劃，「廠商認為年底交地符合需求，大家對此都有共識」、「要趕或要緩，中科管理局都配合廠商需求」。

盧秀燕今（1）日主持東區干城好宅動土典禮，受訪時被問及台積電交地延遲一事，盧秀燕表示，台積電在台中本身有1期3個廠，因為訂單很多，申請中科2期建4個廠，整體作業非常龐大，市府已完成程序並批准，中央也同意台積電進行2期工程和建廠，但中央和台積電可能要處理土地問題。

盧秀燕說，中科要用民間的土地蓋2期，所有程序已經完成，但還有徵購私人土地、處理高爾夫球場會員權益等等問題。台積電是國家重要產業，她相信中央在用地方面會全力協助。

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