立院通過凍漲電價 經濟部王美花：不漲價不利台電穩定供電
立院昨（30）日表決通過電價凍漲，經濟部長王美花今（1）日在立院受訪強調，希望大家支持台電，台電對穩定供電非常重要，也是大家民生的需要。她指出，如果沒有辦法調漲電價，台電財務會有很大影響，也不利於台電穩定供電的功能。
記者許家禎／台北報導
立院昨日表決通過電價凍漲，經濟部隨即表示，目前電價審議是依2015年立法院決議訂定電價公式，且後續已寫入法律，並依照電業法49條辦理，經濟部會尊重國會的決議，但經濟部或台電都必須依法守法執行業務，遵守電價審議結果。
立法院經濟委員會今天審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於經濟部主管：經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金」，王美花出席並備質詢。會前王美花接受媒體聯訪時針對立院昨日通過決議凍漲電價做出回應。
王美花指出，俄烏戰爭後國際燃料成本大漲，各國電價也都高漲，但台灣採取溫和手段，讓台電吸收成本造成虧損。4月新電價調整後，主要是針對出口的用電大戶，其漲幅較大，至於對民生的影響，考量的因素也非常細膩。
王美花表示，希望大家支持台電，台電對穩定供電非常重要，也是大家民生的需要。如果沒有辦法調漲電價，台電財務會有很大影響，也不利於台電穩定供電的功能。