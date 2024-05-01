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真的出手了？日圓一度跌破160關卡　東京疑砸「5.5兆日圓」干預

▲日幣在4月29日一度跌破160大關，創下34年來新低，隨後急拉升至155左右。（圖／翻攝自Pixabay）
▲日幣在4月29日一度跌破160大關，創下34年來新低，隨後急拉升至155左右。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日圓匯價在4月29日一度跌破160大關，創下34年來新低，隨後急拉升至155左右。外媒指出，據日本央行的數據，官員可能在29日時動用了約5.5兆日圓，支撐日圓匯價。由於外匯交易需要兩天時間進行結算，因此如果出現大規模干預，推斷到5月1日就會反映在貨幣市場上。

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根據《彭博社》、《日經亞洲》等外媒報導，日本央行週二報告稱，由於週三政府債券發行和納稅等財政因素，其經常帳帳戶可能會減少7.56兆日圓（約台幣1.4兆元）。比起私人貨幣經紀人估計的約2.1兆日圓降幅還要多出許多，顯示發生了約5.5兆日圓的干預。

分析顯示，經過數週的口頭干預，29日日圓迅速貶值至1美元兌160日圓以上，日本貨幣當局在外匯處理方面進入了一個新階段。不過日本財政部沒有證實是否存在干預，這表明它寧願讓交易者猜測。

三菱日聯銀行有限公司全球市場研究東京主管井野鐵兵表示，從日本央行經常賬戶的變化來看，預計日本央行在29日進場干預日圓的可能性很高，約5兆日圓的數字變動，基本上符合預期。

東京短資株式會社先前估計，由於政府債券發行和納稅等財政因素，日本央行的經常帳餘額將減少2.1兆日圓。

日本國際事務的財政部副部長神田真人週二表示，投機驅動的過度貨幣波動將對經濟產生負面影響，當局將採取適當行動應對此類波動。不過他沒有透露日本周一是否進入市場，並補充說日本財務省將確保在下月底披露運營結果。

瑞穗證券首席經濟學家小林俊介表示，「簡單計算表明，干預規模與2022年最大舉措大致相同。」他指出，日本進入市場的回報遞減。 「你可以說政府不得不浪費金錢來爭取時間。如果這樣下去，市場就會失去警惕，下次干預的效果就會減弱。」

自1990年以來，日圓兌美元匯率在週一首次觸及160大關，疑似發生了干預行動。當天晚些時候，日圓大幅反彈，該貨幣上漲超過2%。引發了日本自2022年以來，首次重返市場以支撐日元匯率的猜測。

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