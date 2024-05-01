金秀賢11年前《來自星星的你》早見過洪海仁！她是「全智賢閨密」
韓劇《淚之女王》上週日（4／28）播畢，總收視率24.8％超越自家電視台tvN旗下作品《愛的迫降》21.6%，成為tvN歷年戲劇節目「最高收視率排行」第一名，刷新紀錄。其實《淚之女王》最後2集驚喜不斷，特別是第15集更是致敬金秀賢11年前主演的《來自星星的你》，《來自星星的你》的洪海仁到了《淚之女王》直接改名「洪吉童」，十分逗趣。
記者陳雅蘭／綜合報導
2013年播出的《來自星星的你》由金秀賢主演，劇中的「洪海仁」找來洪真慶飾演，她經營一家漫畫店，曹世鎬、南昶熙是店內「愛吹牛」的常客；「洪海仁」更是女主角全智賢的國高中同學、要好閨密。逗趣的是，《來自星星的你》的「洪海仁」也對金秀賢一見鍾情，跟《淚之女王》的「洪海仁」理想型一模一樣。
《淚之女王》第15集中，洪海仁（金智媛 飾）爸爸請私家偵探「洪吉童偵探社」去德國跟蹤女兒和尹殷盛（朴成焄 飾），結果老闆洪吉童就由洪真慶飾演，洪吉童一本正經表示已改名，以前從事出租漫畫，「我開過漫畫出租店，漫畫可說是集結了世上所有案件的資料庫，它成了我偵探生活的基礎。」《淚之女王》搞笑致敬《來自星星的你》，令觀眾超驚喜。
好笑的不只一樁，洪吉童的下屬還是11年前在《來自星星的你》中的曹世鎬、南昶熙，2男在《淚之女王》登場的服裝、台詞，都跟當年在《來自星星的你》出現身的時候「一模一樣」，逗趣的是他們與洪真慶的樣貌都沒改變，出演《淚之女王》相當連戲。
事實上，《淚之女王》跟《來自星星的你》的編劇都是朴智恩，所以《淚之女王》才能如此巧妙致敬《來自星星的你》。而11年前金秀賢就是靠著《來自星星的你》紅遍全國，朴智恩算是捧紅金秀賢的重要功臣。
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