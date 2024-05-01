連大谷翔平都沒辦法！道奇與響尾蛇之戰 罕見因蜜蜂群聚延後開打
洛杉磯道奇隊今（1）日作客響尾蛇主場，不過比賽開始前，竟因為大量蜜蜂聚集在場中，因此導致比賽延後開打，原本因爲捕蜂人員還沒到，所以比賽可能取消，但因為專業人士到場，全程穿上防護衣上陣，也順利讓這些蜜蜂離開球場。現場甚至響起「我需要一位英雄」的歌曲，十分有趣，而全場球迷看到比賽可以開打，也很開心鼓掌。而蜜蜂太多，即便連「萬能」的日籍二刀流好手大谷翔平也招架不住。
記者吳政紘/綜合報導
今天道奇原定派出菜鳥投手Landon Knack對決響尾蛇左投Jordan Montgomery，不過因為蜜蜂聚集在內野防護網最高處，讓球迷跟球員都很害怕。
而過去大聯盟球賽，也曾因不少小動物「闖進」球場比賽中斷，中職過去也曾有老鼠跑進球場，所以比賽暫停，最有名的是「蟲蟲危機」，2007年美聯分區系列賽，洋基隊出戰印地安人隊（現守護者隊），結果因為比賽蟲子太多，讓後援投手Joba Chamberlain救援失敗。
當時王建民也在洋基陣中，他也出聲為隊友抱不平，而這也是季後賽最出名，「蟲蟲危機」的主場優勢。
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