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4個月瘦16公斤！他檢查發現血癌「白血球飆20倍」　醫曝急瘦3原因

▲如果體重沒來由急速下降，小心2成機率可能罹患癌症。（示意圖／取自photo AC）
▲如果體重沒來由急速下降，小心2成機率可能罹患癌症。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

一名40多歲的邱先生最近爆瘦，體重在4個月內下降16公斤，心裡有些不安，到大醫院就診，結果發現白血球總數竟高達27萬，是常人4400~11000的20倍以上，而且肝脾腫大，進行骨髓檢查，證實是「慢性骨髓性白血病」，所幸經標靶藥物治療後，病情逐漸獲得控制，白血球數值也恢復正常。

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 台大新竹分院家庭醫學部主治醫師葉乃綸說，體重減輕是門診病人常見主訴，而且往往沒有其他明顯症狀，所以平時量測體重相當重要；排除刻意減重行為，6個月內體重持續減輕5%以上，即應考慮就醫評估，長者尤其要注意，若體重減輕過快，將提高死亡風險。

▲葉乃綸說明男子電腦斷層影像，發現脾臟腫大到正常人4倍。（圖／台大新竹分院提供）
▲葉乃綸說明男子電腦斷層影像，發現脾臟腫大到正常人4倍。（圖／台大新竹分院提供）
體重急速下降：罹癌、患病、壓力大

針對體重下降，葉乃綸說，病人最擔心的原因莫過於癌症，而依據經驗及文獻統計，癌症約佔2成左右，非癌症的疾病約為6成，另約1成與壓力、情緒等相關，且即使經詳細檢查，仍有1至2成屬於不明原因。
 
葉乃綸指出，最常見體重減輕的非癌症病因，包括糖尿病、甲狀腺機能亢進等，不過這類代謝性疾病經醫師問診後，往往可發現其他伴隨症狀，而其他原因包括腸胃道疾病、慢性感染症、器官衰竭、神經系統疾病等，也可能造成體重下降。

此外，若體重異常減輕的患者有長期用藥，藥物也可能是原因，另醫師在診療過程也會評估病人的心理、社會因素。

醫：建議定期量體重

葉乃綸提醒，量測體重是很簡單的事，卻也容易疏忽，所以有部分病人發現自己體重下降，是親友告知身形消瘦太多，提醒後才來就醫，建議民眾定期留意體重，若發現不明原因瘦下來，可至各大醫院家庭醫學科評估，找出病因才能及早治療。


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