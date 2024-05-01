五一勞動節 陳建仁：政府絕對會負起勞保最終支付責任
今（1）日為五一勞動節，行政院長陳建仁在社群平台發文表示，感謝每一位勞工朋友為社會的付出，在各國經濟很艱難的時刻，交出亮麗的經濟成績單，因為有每一位勞工的努力，才有這樣好的成績。政府為了保障勞工生活，包括調升基本薪資、育兒環境加強與通過性平三法，強化雇主防治意識及責任，對於大家關心的勞保年金，中央不只撥補2670億元來穩定，也再次承諾，「政府絕對會負起最終的支付責任，照顧大家的退休生活。」
記者陳威叡／台北報導
陳建仁表示，過去幾年來，全球受到新冠疫情、美中貿易衝突和戰爭影響，全球產業供應鏈有很大的改變，也受到很大的衝擊；但是台灣在全體國人上下一心的努力下，在各國經濟很艱難的時刻，卻交出了很亮麗的經濟成績單。在過去的4年，2020年到2023年台灣經濟成長率是3.5%，高於2016年到2019年疫情前的2.83%。這都是有每一位勞工朋友的努力，才有這樣好的成績。
陳建仁說，為了保障基層勞工的生活，基本工資逐年調升，並且通過《最低工資法》制度化，建立起更完善的審議機制，要來保障基層勞工的生活所需。大家關心的勞保年金，中央不只撥補2670億元來穩定，也再次承諾，政府絕對會負起最終的支付責任，照顧大家的退休生活。
職場性騷擾防治的部分，通過性平三法，來強化雇主防治意識及責任；育兒環境加強，放寬了父母雙方可同時申請育嬰留職停薪，更提升育嬰留職停薪的彈性。這每一項工作，都是要幫勞工們進行職場文化的改善。
陳建仁說，再次感謝勞工朋友的辛勤付出，「讓我們繼續好好過生活，繼續點亮台灣的未來。」