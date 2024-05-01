Embiid全場9失誤！讓球隊陷苦戰 美媒疑惑：76人是如何擊敗尼克
NBA費城76人今（1）日靠著當家控衛Tyrese Maxey狂砍46分、9助攻，與明星中鋒Joel Embiid拿下大三元表現，在延長賽中以112：106戰勝紐約尼克，將系列賽大比分追至2勝、3敗，但其實本場76人陷入苦戰，其中Joel Embiid要負起責任。美媒《ESPN》評論員Skip Bayless更是直言：「Joel Embiid本場表現如同噩夢，我不知道76人是如何贏下比賽的，其中據我所知Joel Embiid並未參加賽前的投籃訓練。」
記者張志宇／綜合報導
本場比賽Joel Embiid出戰48分鐘，19投7中、三分球4投1中，拿下19分、16籃板、10助攻、5阻攻的成績，雖拿下大三元表現，但也有多達9次失誤，其中76人在上半場陷入苦戰，Joel Embiid的低迷表現是原因之一，他上半場10投僅3中拿下8分。
雖Joel Embiid發揮不佳，但主控Tyrese Maxey爆砍季後賽生涯新高的46分，更在正規時間終場前8秒時，命中一顆三分球幫助球隊打進延長賽，可說是76人獲勝的關鍵，其中Tyrese Maxey的好表現，也獲得球迷的支持，並紛紛表示，「76人是Maxey的球隊」、「76人7場解決尼克」、「把球交給Maxey就對了」。
值得一提，Joel Embiid本場雖發生多達9次失誤，但他也成為NBA季後賽史上，第3位單場至少砍下15分、15籃板、10助攻、5阻攻的球員，此前2位達成此壯舉的球員，為聖安東尼奧馬刺名宿Tim Duncan與David Robinson。
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