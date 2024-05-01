報稅開跑！網路報稅再進化 財政部：已有11萬戶完成申報
所得稅申報今（1）日起跑，財政部政務次長李慶華上午赴台北國稅局中正分局視察報稅情況，由於剛好是五一勞動節，因此各地區國稅局一早也湧進報稅人潮。李慶華表示，4月26日起就開放查調所得資料，而網路報稅系統今年新增「查調資料稅額估算表」，同時新增上傳附件15MB的功能，網路報稅凌晨上線，已有11萬戶完成申報，呼籲民眾多加利用手機或網路報稅，還可以抽現金大獎，總獎金465萬元，最大獎是頭獎20萬元現金一名，也有手機報稅加碼獎每人500元、共3000名。
記者許家禎／台北報導
李慶華今日赴台北國稅局中正分局視察首日報稅，李慶華表示，希望民眾可在家輕鬆用利用網路、手機、平板報稅，不用親自跑一趟國稅局。她指出，4月26日起就已開始所得資料查調服務，目前也已100萬戶完成所得資料查調。至於網路報稅，李慶華指出今日凌晨系統就上線，一早就有11萬戶左右已經完成報稅。
至於今年報稅，李慶華表示有3項跟過去不同，首先是每人每年基本生活費比去年增6000元來到20.2萬元。第2是成年年齡下修至18歲，因此若有薪資所得，就必須報稅，可評估何種方式申報最有利，但若滿18歲但還在就學，或無謀生能力仍由父母扶養，則可選擇和父母合併申報。
最後是今年也開始申報「受控外國企業」CFC新制，國人或營利事業若有投資國外獲利的股利所得，符合一定條件，要併入所得基本稅額辦理申報，若對CFC申報有問題，都可以洽詢國稅局專員。