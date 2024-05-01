星戰迷福音！5/4星戰日松山機場迎R2D2彩繪機 住萬豪獨家躺著看
▲今年5月4日台灣松山機場將成為星戰迷和航空迷的聖地，因為全日空的R2D2彩繪機即將飛抵台北，星戰迷和航空迷們引頸企盼，台北萬豪酒店也順勢推出可看到飛機起降房間共134間。（圖／取自ANA官網）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-05-01 12:16:52
每年5月4日被稱為世界星戰日，今年5月4日台灣松山機場也將成為星戰迷和航空迷的聖地，因為全日空的R2D2彩繪機即將飛抵台北，這也可能是該彩繪機最後一次在台北降落，星戰迷和航空迷們引頸企盼。台北萬豪酒店順勢推出房間可看到飛機起降房間共134間，指定入住正面松山機場景觀房型，僅需另加價924元，就能在房間躺著爽看R2D2彩繪機。
每年5月4日為「全球星戰日」，起源於星際大戰電影名言「May the Force be with you」的諧音「May（5月） the Fourth（4日）」，也是每年星戰迷發起相關活動的重要時機，今年5月4日台灣松山機場將成為星戰迷和航空迷的聖地，因為全球唯一星戰彩繪機、即全日空的「R2D2彩繪機」即將飛抵台北，因塗裝合約將到期，這極可能是該彩繪機最後一次在台北降落，當天將有海內外星戰迷齊聚，甚至也有cosplay等活動。 台北萬豪酒店順勢推出房間可看到飛機起降房間共134間，包含100間客房與34間套房房型。指定入住正面台北101景緻或松山機場景觀房型，每間房僅需另加價924元(已含稅金與服務費)，就能在房間躺著爽看R2D2彩繪機。 ▲全日空的「R2D2彩繪機」為全球唯一星戰彩繪機，5月4日即將飛抵台北松山機場。（圖／取自ANA官網）
萬豪酒店提到，從位於高樓層14樓起的12坪極致客房至坐擁36坪寬敞空間的天際萬豪套房，皆可飽覽台北101都市天際線與松山機場景致。為讓星際迷可一睹彩繪機風采，5月4日星際大戰日當天還更開賣隱藏版房型「天際萬豪套房」，每晚定價5萬7,000元+15.5%。
該「天際萬豪套房」全館僅兩間，因為曾接待NBA傳奇球星「戰神」艾佛森而引起熱門話題，擁有獨立寬敞客廳空間、用餐區、大理石衛浴、獨立起居室與戶外陽台，裝潢以溫暖的大地色系為基調，搭配大片落地玻璃窗，可愜意飽覽台北101與都會天際線景致，還能觀賞松山機場飛機起降和大佳河濱公園愜意風光，將「千萬美景」盡收眼底。 ▲台北萬豪酒店共有134間房間，能看到101與飛機起降。（圖／台北萬豪酒店提供） 至於離桃園機場最近的飯店「華航諾富特飯店」，則攜手台灣高鐵，推出高鐵飯店聯票優惠「航站輕旅寵媽咪」住房專案，該專案均入住行政樓層每房6,688元起，再享多重尊榮禮遇，包含5月限定入住即贈SAWAA保養體驗五件組、入住行政樓層房型一晚 (可選擇不同房型) 享受Premier Lounge Happy Hour(17:00-19:00)，並包含隔日2客自助早餐 (原價650+10%元/人)，還送館內餐飲現金折抵888元 ，且加購高鐵車票享75折優惠。 ▲台北萬豪酒店的「天際萬豪套房」，全館僅兩間，因為曾接待NBA傳奇球星「戰神」艾佛森而引起熱門話題。（圖／台北萬豪酒店提供） ▲「華航諾富特飯店」攜手台灣高鐵，推出高鐵飯店聯票優惠「航站輕旅寵媽咪」住房專案。（圖／取自「華航諾富特飯店」官網）