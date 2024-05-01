老闆來了！賴清德突襲民進黨直播 嚇得吳崢、王義川冷汗直流
民進黨直播節目《老闆叫我開直播》昨（30）日來到第七集，由於直播中民進黨主席賴清德突然現身亂入，令發言人吳崢與政策會執行長王義川驚呼連連、更冷汗直流。賴清德也給兩人加油打氣，並拜託網友持續支持，他表示，期待兩人號召更多黨員入黨，對黨、對台灣才有實質的貢獻，也期許兩人一起把民進黨Youtube頻道訂閱數衝破10萬人。
記者陳佩君／台北報導
民進黨本週六將舉辦入黨見面會，由吳崢與王義川擔任入黨推薦人，活動昨晚開始報名，報名狀況相當踴躍，即將額滿，為此，吳崢與王義川也常在網路上較勁人氣。直播中，正當兩人為活動KPI針鋒相對時，賴清德忽然突襲直播現場吐槽兩人說，重點不在個人人氣，個人的虛名不重要，誰有實力號召更多理念相同的夥伴入黨才重要。
賴清德也跟收看直播的觀眾打招呼，謝謝網友的支持。賴清德表示，王義川跟吳崢兩人都很認真，是本黨的兩大支柱，但還需要大家再多給予鞭策，因此更給兩人訂下目標，第一，週六的入黨見面會，要努力號召更多人入黨，對黨及台灣才有實質的貢獻；第二讓民進黨頻道訂閱達到10萬人。
對於老闆親自到直播現場督軍訂KPI，王義川苦笑表示，賴清德的加油打氣，是不是在給兩人壓力。賴清德說，壓力就是加油打氣，有壓力才會成長，讓王義川笑稱在民進黨工作真的很困難。