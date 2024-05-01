李亦伸專欄／湖人不敵金塊的哀悼文：不喜歡也得接受、這就是生活

MLB／太空人前美聯MVP好慘！開季打擊率不到1成　同意下放小聯盟

▲曾獲美聯MVP的太空人一壘手Jose Abreu，開季打擊率不到1成，和球團討論後同意被下放小聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
▲曾獲美聯MVP的太空人一壘手Jose Abreu，開季打擊率不到1成，和球團討論後同意被下放小聯盟。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

太空人前美聯MVP好慘！休士頓太空人在今（1）日宣布，隊內的明星一壘手Jose Abreu同意被下放到小聯盟，希望進行調整後能找回打擊節奏。現年37歲的Jose Abreu曾是2019年的美聯打點王，甚至在2020年獲得美聯MVP，不過從芝加哥白襪轉戰太空人後，身手逐漸走下坡，開季至今22場比賽，打擊率不到1成，僅有0.099。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jose Abreu過去在芝加哥白襪堪稱重砲手，2014年的新秀年就敲出單季36轟，且生涯有多次單季打擊率超過3成，在白襪的最後一年，雖然全壘打數量下降到15轟，但打擊率也高達3成04。因此，太空人選擇在2022年休賽季，以3年5,850萬美金（約新台幣19.1億元）和Jose Abreu簽約。

不過來到太空人後，首年繳出打擊率2成37、18轟、90打點的成績，多項數據雖是個人生涯最差，但仍保有一定進攻能力。然而，2024年開季至今，共出賽22場比賽，71打數僅敲出7安，完全沒有開轟，打擊率是慘澹的0.099，長打率也只有1成59，和過去的巨砲身手相差甚遠。

事實上，由於Jose Abreu的合約內容，其實他有權拒絕被下放到小聯盟，不過在經過和球團相關人員討論後，Jose Abreu自己也同意被下放，希望能藉此找回打擊手感，並幫助球隊走出戰績低潮。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


影／光芒、釀酒人上演全武行！相互揮拳板凳清空　觸身球成導火線

連大谷翔平都沒辦法！道奇與響尾蛇之戰　罕見因蜜蜂群聚延後開打

大谷翔平的錢如何被水原一平竊取？約3094萬被轉往拉斯維加斯賭場

震撼彈！天使「神鱒」Mike Trout半月板損傷動刀　沒大谷翔平好慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生