MLB／太空人前美聯MVP好慘！開季打擊率不到1成 同意下放小聯盟
太空人前美聯MVP好慘！休士頓太空人在今（1）日宣布，隊內的明星一壘手Jose Abreu同意被下放到小聯盟，希望進行調整後能找回打擊節奏。現年37歲的Jose Abreu曾是2019年的美聯打點王，甚至在2020年獲得美聯MVP，不過從芝加哥白襪轉戰太空人後，身手逐漸走下坡，開季至今22場比賽，打擊率不到1成，僅有0.099。
記者林之越/綜合報導
Jose Abreu過去在芝加哥白襪堪稱重砲手，2014年的新秀年就敲出單季36轟，且生涯有多次單季打擊率超過3成，在白襪的最後一年，雖然全壘打數量下降到15轟，但打擊率也高達3成04。因此，太空人選擇在2022年休賽季，以3年5,850萬美金（約新台幣19.1億元）和Jose Abreu簽約。
不過來到太空人後，首年繳出打擊率2成37、18轟、90打點的成績，多項數據雖是個人生涯最差，但仍保有一定進攻能力。然而，2024年開季至今，共出賽22場比賽，71打數僅敲出7安，完全沒有開轟，打擊率是慘澹的0.099，長打率也只有1成59，和過去的巨砲身手相差甚遠。
事實上，由於Jose Abreu的合約內容，其實他有權拒絕被下放到小聯盟，不過在經過和球團相關人員討論後，Jose Abreu自己也同意被下放，希望能藉此找回打擊手感，並幫助球隊走出戰績低潮。
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