PLG／富邦勇士慘遭攻城獅反咬！季後賽再少1席 晉級之路岌岌可危
富邦勇士在昨（30）日和新竹攻城獅進行攸關排名的重要一戰，雖然「野獸」林志傑貢獻22分、16籃板，但攻城獅老將艾夫伯也回敬砍下44分，以95：89取勝。由於勇士落敗，桃園領航猿確定搶下季後賽第2張門票，攻城獅也將和勇士的勝場差拉開到2.5場，衛冕軍富邦前進季後賽之路岌岌可危，但卻也並非毫無機會。
記者林之越/綜合報導
目前聯盟已有2支球隊確定晉級季後賽4強，分別是聯盟龍頭夢想家，以及位居第2的領航猿，剩餘的2個席次，則由暫居第4至第6名的國王、攻城獅和勇士共同爭奪。國王和攻城獅之間僅有0.5場勝差，隨時皆可能出現翻轉，反倒是富邦距離兩隊分別有3場、2.5場勝差，想要超前戰績的難度相當高。
攤開富邦剩餘賽程，幾乎沒有再輸球的本錢，目前在5月還剩下6場球賽，將會有2戰對上夢想家，並各別和鋼鐵人、領航猿、國王交手1場，而5月19日則再次和攻城獅碰頭，或許會成為關鍵的收官戰，也可能屆時早已確定淘汰。
對於富邦來說，雖然要和夢想家交手2次，但兩隊在本季交手的戰績為3勝3敗，富邦並不完全站在劣勢的一方。此外，富邦在對戰紀錄上較劣勢的夢想家、領航猿都已確定拿下季後賽席位，或許在後半賽事會以調整狀況為優先，因此對於富邦來說，想要擠進4強仍然還是保有一線生機。
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